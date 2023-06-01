石黒彩、夫・真矢さんのお別れ会を終えて胸中「どれだけみなさまに愛されていたか」
今年2月に56歳で亡くなったロックバンド・LUNA SEAのドラマー・真矢さんのお別れ会が14日、都内で行われた。真矢さんの妻・タレントの石黒彩が17日、自身のインスタグラムを更新し、思いを記した。
【写真】真矢さんへの思いを笑みを浮かべて語った石黒彩
真矢さんは1970年1月13日生まれ、神奈川県出身。ソロアーティストとしても活動。00年5月、タレントの石黒と結婚。同年11月に第1子女児、 02年9月に第2子女児、04年8月に第3子男児が誕生した。2025年9月、2020年に大腸がんステージ4を患いながらも手術や抗がん剤治療、放射線療法を受けつつ、ステージに立ち続けてきたこと、公式サイトを通じて脳腫瘍を公表していた。
■全文
先日、「真矢お別れの会」にお集まりいただいた皆様、お花、メッセージを下さった方々、本当にありがとうございました。
3月の献花式に集まって下さったファンの皆様にも改めて感謝を伝えたいです。本当にありがとうございました。どれだけ真矢が皆様に愛されていたかを実感する日々です。
そんな彼の側にいられたおかげで私にも沢山の縁が繋がり「一緒に頑張ろう」と手を引いてくれる方が、今もみんなで私を支えてくれています。感謝しかありません。
あれから、たくさん泣きました。でもそれ以上にたくさん笑いました。真矢くんの思い出をみんなで語り合うとみんな泣きながら大爆笑。笑える話しばかりなんです。なんて素敵な時間だろうと思います。
私も真矢くんのようにこれからの日々を「幸せだなぁ豊かだなぁ」と笑顔で大切に過ごして行きたいと思っています。そしてもちろんLUNA SEAを全力応援します！
全ての方々に感謝を込めて
2026年5月17日
石黒彩(山田彩)
【写真】真矢さんへの思いを笑みを浮かべて語った石黒彩
真矢さんは1970年1月13日生まれ、神奈川県出身。ソロアーティストとしても活動。00年5月、タレントの石黒と結婚。同年11月に第1子女児、 02年9月に第2子女児、04年8月に第3子男児が誕生した。2025年9月、2020年に大腸がんステージ4を患いながらも手術や抗がん剤治療、放射線療法を受けつつ、ステージに立ち続けてきたこと、公式サイトを通じて脳腫瘍を公表していた。
先日、「真矢お別れの会」にお集まりいただいた皆様、お花、メッセージを下さった方々、本当にありがとうございました。
3月の献花式に集まって下さったファンの皆様にも改めて感謝を伝えたいです。本当にありがとうございました。どれだけ真矢が皆様に愛されていたかを実感する日々です。
そんな彼の側にいられたおかげで私にも沢山の縁が繋がり「一緒に頑張ろう」と手を引いてくれる方が、今もみんなで私を支えてくれています。感謝しかありません。
あれから、たくさん泣きました。でもそれ以上にたくさん笑いました。真矢くんの思い出をみんなで語り合うとみんな泣きながら大爆笑。笑える話しばかりなんです。なんて素敵な時間だろうと思います。
私も真矢くんのようにこれからの日々を「幸せだなぁ豊かだなぁ」と笑顔で大切に過ごして行きたいと思っています。そしてもちろんLUNA SEAを全力応援します！
全ての方々に感謝を込めて
2026年5月17日
石黒彩(山田彩)