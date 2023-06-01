¡ÚÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦ÁÆÉÊ¡ÛàµÈËÜ¼¤á¤ëÀâá¤ò´°Á´ÈÝÄê¡ÖÌ¡ºÍ¡¢ÁêÊý¡¢·à¾ì¡¢µÈËÜ¶½¶È¤¬Âç¹¥¤¡×»×¤¤¸ì¤ë¡¡¡Ø¤è¤·¤â¤ÈÁÆÉÊ·à¾ì¡Ù¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ØÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ù¤ÎÁÆÉÊ¤µ¤ó¤È¡¢¾åÊýÌ¡ºÍ¶¨²ñ²ñÄ¹¡¦ÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¤µ¤ó¤¬·à¾ì¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¤è¤·¤â¤ÈÁÆÉÊ·à¾ì¡Ù¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦ÁÆÉÊ¡ÛàµÈËÜ¼¤á¤ëÀâá¤ò´°Á´ÈÝÄê¡ÖÌ¡ºÍ¡¢ÁêÊý¡¢·à¾ì¡¢µÈËÜ¶½¶È¤¬Âç¹¥¤¡×»×¤¤¸ì¤ë¡¡¡Ø¤è¤·¤â¤ÈÁÆÉÊ·à¾ì¡Ù¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹
ÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¤µ¤ó´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢ÁÆÉÊ¤µ¤ó¤¬·à¾ì¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¤è¤·¤â¤ÈÁÆÉÊ·à¾ì¡Ù¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£
ÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Ïà¤Þ¤º¼çÄ¥¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Ì¡ºÍ¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¢ÁêÊý¡Ê¤»¤¤¤ä¡Ë¡¢Ì¡ºÍ·à¾ì¡¢µÈËÜ¶½¶È¤¬Âç¹¥¤¡£¸í²ò¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÖÁÆÉÊ¡¢µÈËÜ¤ä¤á¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´¤¯¤ªÌç°ã¤¤¡£¡ÊµÈËÜ¤Ë¡Ë¼Ú¶â¤â¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·á¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ä¤Ä¡¢à·ÝÎò15Ç¯ÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£15Ç¯ÌÜ¤Î·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½çÄ´¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¡¦È¯¿®ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤¤¤è¤¤¤è·à¾ì¤ä¡¢µÈËÜ¶½¶È¤Ë´Ô¸µ¡¢²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤á¤È¡¢Ç®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆàÂç¤¤¯2¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢1¤Ä¤Ï¡Ø¸å¿Ê°éÀ®¡Ù¡£¼ã¼ê¤Î¸åÇÚ·Ý¿Í¤ò¿ôÁÈ¸Æ¤ó¤Ç¡¢°ì½ï¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¡¢¤è¤ê·à¾ì¤Ë¸Æ¤Ó¤¿¤¤¡£º£°ìÅÙ¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¶á¤¤µ÷Î¥´¶¤Ç¡¢²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»Õ¾¢¡¦ÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¤µ¤ó¤ÏàÁÆÉÊ¤Ï·Ý¿Í¤¬»ý¤Ã¤È¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ºÍÇ½¡¢ÁÇ¼Á¡¢¶¸µ¤¡¢°¦ÕÈ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¯¤Ë¤â¤«¤Ö¤é¤Ê¤¤¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤¿·Ý¿Íá¤È¡¢ÂÀ¸ÝÈ½¡£àÁÆÉÊ¤È¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¼ã¤¤»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬»ÈÌ¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò±þ±ç¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤á¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û