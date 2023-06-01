インスタグラムで報告

女子ゴルフの三浦桃香（ミツウロコグループホールディングス）が17日にインスタグラムを更新。母の日に高級車をプレゼントしたことを明かしている。

27歳の三浦は「happy mother’s dayってことで家族に車を納車しました」と報告。母親と並んだ2ショットには、プレゼントの実物としてドイツの高級車「メルセデス・ベンツ」の一台も写っていた。

投稿には「なんと私の車と迷ってGLCにしたみたい 理想の内装にして下さりメルセデス様に感謝です！かっこいい車とたくさん旅をしてください」とのメッセージも寄せた。

メーカー公式サイトによると829万円からの一台。三浦の太っ腹な親孝行にコメント欄には反響が寄せられた。

「親孝行レベルが凄すぎるて」

「いや、プレゼントのレベルが桁違いですね さすが桃プロ」

「似てる！」

「Mother’s_Benz 桃香ちゃんさすがですね〜〜！！」

「素晴らしい親孝行です。素敵なクルマ生活を送れることを願っています」

「お顔が凄く小さくて写真では八頭身いや十頭身いや20頭身くらいに見えます」

「二人揃ってメルセデスとはなんとオシャレですね」

三浦は2018年に自己最高7位に入るなど33試合出場で活躍。しかし、19年プロテストで原因不明の発疹を理由に棄権。21年には紫外線アレルギーを理由にツアー撤退を表明した。22年にティーチングプロの資格を取得し、テレビ出演などゴルフの魅力を伝えるために奮闘している。



（THE ANSWER編集部）