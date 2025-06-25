歌手のＧＡＣＫＴ（５２）が、７月２０日スタートのフジテレビ系連続ドラマ「ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜」（月曜・後９時）で主演することが１７日、分かった。３１年の芸歴で連ドラ初主演。同局が誇る「月９」で挑む。

演じるのは、敏腕弁護士でありながら一級建築士としても働く異色の主人公。己の信じる正義のためならウソも辞さない“でっち上げの天才”として、手段を選ばず真実を暴いていく。

同局のドラマは初出演で弁護士役も初めて。まさに初物ずくめの本作に「これまで見たことのない内容のドラマになっているので、面白い作品になると思います。こんな弁護士はなかなかいないので」と笑った。

セリフが多いことを生かし「セリフのキャッチボールがテンポ良く展開できればかなり面白くなると思います。テンポ感を大事にしながら、見てくださる方がドキドキするような楽しめる作品を作り上げていきたい」と意気込んだ。ＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」での上杉謙信役や映画「翔んで埼玉」シリーズでの高校生役など俳優業でも知られるが、看板枠の主演で新境地を切り開く。