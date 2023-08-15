女優の今田美桜（２９）が７月スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「クロスロード 〜救命救急の約束〜」（火曜・後９時）に主演することが１７日、分かった。医師役に初挑戦で、２０２５年前期のＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」以来の初の連ドラ主演となる。

救急救命医療の最前線を舞台に「誰かを救いたい」という熱い思いを持つ若者たちが理想と現実のはざまに葛藤しながら立ち上がり、成長していくクロス医療ドラマ。

演じるのは、医学部を首席で卒業した救命医。同局系人気医療ドラマシリーズ「ドクターＸ 〜外科医・大門未知子〜」で看護師役を経験し、手術シーンも間近に見てきたが「いざお医者さん側に立つと、見える世界が全然違う！実際にメスを握ると、想像以上の緊張感があるし、縫合を含めて医師役ならではのすごみを感じる日々」と背筋を伸ばす。「ドクターＸ」、ＴＢＳ系「ＴＯＫＹＯ ＭＥＲ〜走る緊急救命室〜」に携わったスタッフが生む新作ドラマ。今田も、医療監修の先生から医師としての専門的な所作を日々学び、自宅でも練習しているという。

同じ志を持つ救急隊員、警察官も登場する。撮影を通して「『人の命を救いたいという思いが、バトンのように受け継がれているな』と感じ、色々考えさせられている。『泣いても笑っても朝が来る』というのはこういうことなのかな。大人の青春ドラマだなと感じ、心揺さぶられている」と充実の日々を送る。

この日は今田１人の発表となったが、共演者は世代が近いという。１分１秒を争う救急救命が舞台の作品から一転、撮影合間は「たわいもない話で盛り上がれる関係性で、安心感がある」と現場の雰囲気を明かした。