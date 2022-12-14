２０２２〜２４年に行われた歌舞伎俳優・市川團十郎（４８）の１３代目襲名披露公演を記録したドキュメンタリー映画「襲名」（三池崇史監督）が９月に公開されることが１７日、分かった。第７９回カンヌ国際映画祭を開催中のフランス・カンヌで発表された。

映画「無限の住人」（１７年）で團十郎（当時は海老蔵）とタッグを組んだ三池監督がドキュメンタリー映画に初挑戦した。９年ぶりとなる歌舞伎界最高峰の大名跡復活の舞台裏に密着。江戸時代から３００年以上にわたり、名優を輩出してきた成田屋に「令和の團十郎」が誕生した歴史的瞬間を映像に記録した。

團十郎は「長きにわたり代々受け継がれてきた團十郎の名が、映像作品として後世に残されますことを、誠にありがたく、光栄に存じます」と映画化を歓迎。「三池監督の手により、どのようなかたちで映像化されるのか、今から大きな期待を抱いております」と声を弾ませた。

三池監督は「『感動』などという薄っぺらな言葉から解放されたいと願っている、あなたの魂を射抜く魔の眼力をスクリーンでお楽しみいただきたい」と呼びかけた。