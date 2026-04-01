◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１７節 千葉０―２鹿島（１７日・フクアリ）

鹿島の東地区１位が確定した。敵地で千葉を２―０で下し、２位ＦＣ東京との勝ち点差を５に広げ、１試合を残して首位を決めた。ＭＦ荒木遼太郎、ＦＷ師岡柊生がゴールを決めた。

＊ ＊ ＊

鬼木達監督は東地区“制覇”となる１位確定に「うれしいというより、ホッとした気持ち」と胸をなで下ろした。１７試合で１４勝（ＰＫ勝ち２試合含む）の好成績を収め、西地区王者との“Ｖ決定戦”となるプレーオフラウンド（第１戦３０日、第２戦６月６日）に駒を進めた。

西地区も残り１試合となっており、１位の可能性があるのは暫定１位の神戸（勝ち点３２）、２位の名古屋（同３１）の２クラブ。神戸は最終節で福岡と、名古屋は広島と対戦する。

また、今大会は勝ち点１ごとに賞金２００万円が与えられるルールとなっており、この日勝ち点を４２に伸ばした鹿島は８４００万円が確定。さらにプレーオフラウンドの“Ｖ決定戦”進出により、百年構想リーグ全体の２位以上が確実となったため、リーグ順位に応じて与えられる賞金も６０００万円分が確定した。

最終節でＦＣ東京に９０分で勝利すれば、勝ち点分の賞金は９０００万円に到達。さらに優勝（１位）の賞金は１億５０００万円となっており、理念強化配分金などを除いた「賞金」だけでも、半年間の大会で最大２億４０００万円を手にできる可能性がある。