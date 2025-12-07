◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神０―１広島（１７日・甲子園）

広島・岡本駿投手（２３）が阪神・才木浩人投手（２７）から“金星”を挙げた。６回１／３を４安打無失点で２勝目。先発転向１年目の右腕が、昨季の最優秀防御率に輝いたセ・リーグ屈指の剛腕と渡り合った。阪神大学野球リーグの甲南大から初のプロ入りを果たし、飛躍が期待される２年目。大学時代に観戦のため通った甲子園球場で、うれしい初白星をつかんだ。

重圧に耐えた岡本は、全身でガッツポーズを決めた。７回１死二塁のピンチでバトンを渡した高が好リリーフした直後だった。「本当に１点もあげられない。すごくプレッシャーがかかっていました」。６回１／３を４安打無失点。才木との投げ合いを制し、つかんだ２勝目の重みを実感した。

相手右腕は３回までに７奪三振。１点が致命傷になる展開で「ずっと『いつか点を取ってくれる。先に取られない』と思っていました」と粘り抜いた。３回、４回と２度の２死満塁を脱出。味方の失策や捕逸が絡んだピンチをしのぎ、７回の先制点を待った。

緊張感の中で「軸をつくり、しっかり立って投げる」とコーチ陣と励んだフォーム修正を意識。ツーシームが武器だが、アナリストから「十分に使える」と助言されたスライダーを増やす投球術も実践した。中継ぎで４１試合に登板したルーキーイヤーを経て、年俸２０００万円の“先発１年生”。年俸２億５０００万円のエース格と勝負し、ひと皮もふた皮もむけた。

甲南大出身。関西に恩師や友人は多いが「チケットが取れなくて、きのう来てくれた人が多いんです」と苦笑いした。前回は土曜日に登板。中６日を予想した“応援団”は肩すかしとなったが、一日遅れの雄姿を届けた。自身も「よく見に来ていた」という甲子園。大学時代に登板経験はなく「そのマウンドで、すごくうれしい」と躍動した。

そんな場所で、昨年は苦い思い出をつくった。聖地で人生初登板した４月２０日に危険球退場。阪神・藤川監督の激高を呼んだが、当時の３連戦以来となる阪神戦の勝ち越しにも貢献した。「すごく自信になります」。先発としての甲子園デビューは、言うことなしの結果だ。（安藤 理）