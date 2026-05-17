◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神―広島（１７日・甲子園）

２４年１０月、岡本は広島からドラフト３位指名を受け、甲南大初のＮＰＢ選手となった。主に遊撃を務めていた徳島・城南時代に才能を見抜き、投手としてスカウトしてくれたのが、同大学硬式野球部の谷口純司監督（６２）。卒業前、神戸市内のグラウンドで「暑いから、監督室をつくってや（笑）」と冗談交じりに言われることがあった。

「甲南大は自分を育てていただいた場所。恩返しをしなければ」。義理堅い性格の岡本は、すぐに動いた。強豪校のような空調設備がなかったバックネット裏にクーラーを自費で購入し、ベンチ１０脚とともに寄贈。「本当にしてくれるとは…。野球部のために、ありがたい話です」と恩師を喜ばせた。敵地での登板前には、尊敬する指揮官と再会。「力まないように。頑張って！」と大学関係者の思いも託された。

４年間の思い出が詰まった兵庫にがい旋し、阪神・才木に投げ勝ってつかんだ聖地初勝利。「ありがとうございました。勝てました！」。喜びが新鮮なうちに連絡を入れたのも、実直な岡本らしかった。（南部 俊太）