◆バレーボール 大同生命ＳＶリーグ男子 チャンピオンシップ決勝 最終第３戦 大阪ブルテオン ３―０ サントリー（１７日、横浜アリーナ）

２戦先勝方式で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝で、レギュラーシーズン（ＲＳ）１位のサントリーは２位の大阪Ｂに０―３で敗れ、準優勝だった。１勝１敗で迎えた最終第３戦で宿敵に屈し、１勝２敗で連覇の夢は敗れた。今季、リリーフサーバーで成長を示した高橋塁は、今季限りで退団が決まっている弟・藍主将と過ごした２シーズンを振り返った。

―大阪Ｂに敗れ、２連覇に一歩届かなかった。

「悔しいという気持ちと、兄弟でプレーするのも、これが最後になるかもしれないっていう、悲しい気持ちといろんな感情があります」

―藍との兄弟ラストマッチを終えて。

「連覇して終わりたかった。でも負けたことによって、まだまだ藍も、僕自身も、成長が必要だと実感できた。最後は自然と涙が出てしまいましたが、そこは藍に対する気持ちが出てしまったかなと思います」

―２４年５月に藍がイタリア１部から加入したことで、京都・東山高時代以来、兄弟でチームメートになった。

「大人になってから一緒にやることができて、高橋家としても最高に濃い時間を過ごせました。帰ってきた時は、僕もテレビでしか藍を見ていない状況だったけど、どういう気持ちで代表を背負って、考え方は変わっているのかなと。最初はすごくいい方向に、藍自身のマインドが変わってるなと思いました。でも根本的な、弟っぽい藍の性格はそんなに変わっていない」

―今季は藍が主将。

「今シーズン藍が主将になって、高校時代までは自分が主将で、藍がいる状況だったので、逆パターンは初めて。藍も主将らしいコメントしているなって、ちょっと兄目線で見てしまう時もありましたね」

―リリーフサーバーとしてチームの役割を確立させたシーズンだった。

「昨季と違うところはイゴール（クリュカ）選手が入って、よりブロックが高くなった。昨季以上にミスはできないと感じたシーズン。求められたのは『攻めながらミスせず、崩す』。サーブをまずは入れることを意識してやってきて、昨季よりエースの本数が増えて、効果率を高めた上で維持できたところが一番の成長です」

―代表経験がある高いレベルの選手の中でプレーして。

「やっぱり技術は小川（智大）さん、関田（誠大）さん、藍もそうですが、身近でやってみて本当にうまい。小川選手を見て感じたのは、かなり自主練をされる方だなと。プレーに関してすごくまじめだし、コートの中で必要な声をてきぱきと話していることも印象的でした。関田さんも年齢は離れていますが、気さくに話してくださって。『トスどう？』とか。コミュニケーションはすごいなと思いながら一緒にやっていました」

―コート外でも「らんるい」として兄弟で活動の幅を広げてきた。

「僕の中で一番変わったのは、ファンの方が兄弟で応援して下さることです。藍の中に『唯一無二の選手になりたい』と目標があるけど、そこは僕も共感します。この２シーズン、一緒にいるからこそ、色んな挑戦ができました。テレビに出たり、僕自身、ラジオを始めたり。ＳＮＳを含めてさまざまな場面で兄弟そろっての発信は、ずっとしてきました。２人が離れても子供たちに夢を与えるための活動を変わらず、続けていきたいです」

―藍とはまた離ればなれになる。

「イタリアから帰ってきて、サーブの緩急、レシーブ力はより高まったと実感しました。これから会える時間は減ると思うけど、また弟がどう成長していくのか、兄としては楽しみです。また藍が日本に帰ってくるかもしれないですし、それまで自分も現役選手として、長く続けられるように頑張ります」

藍と塁は高め合った２シーズンを経て、それぞれの道で挑戦は続いていく。

◆高橋 塁（たかはし・るい）２０００年１月１４日、京都市生まれ。２６歳。テレビで元女子代表の栗原恵に憧れ、小学２年でバレーを始める。京都・東山高から日大に進み、３年時の全日本インカレで４５年ぶりの３位に貢献。４年時は主将を務め、卒業後の２２年にサントリーに入団。最高到達点は３３０センチ。１８５センチ、８２キロのアウトサイドヒッター。