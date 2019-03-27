幕内在位１００場所目の西前頭１３枚目・玉鷲が西同１６枚目・竜電につきひざで敗れ、初日から８連敗で負け越しが決まった。４１歳の鉄人は幕内残留へ苦しい状況に追い込まれた。大関復帰の霧島は西前頭４枚目・豪ノ山に押し出されて初黒星を喫し、全勝が消えた。小結・若隆景は西前頭３枚目・王鵬を寄り切り、東同１５枚目・翔猿は東同１１枚目・宇良を押し出して１敗を死守。賜杯争いは１敗で霧島、若隆景、翔猿が並び、２敗で平幕の豪ノ山、琴栄峰、藤凌駕が追う。

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玉鷲が左膝から崩れ落ちると、館内から「あっ〜」というため息がもれた。竜電を持ち前の突き押しで起こすことができず、左の下手を許して、頭を密着される苦しい流れ。反撃を試みるも３３秒７の長い相撲の末の「つきひざ」で初日から８連敗を喫した。支度部屋では「あのままだと、だんだん悪くなる。左足を運ぼうとしたら崩れてしまった」と悔やんだ。

今場所は初日から右ふくらはぎ付近に、厚いテーピングを施して土俵に上がっている。師匠の片男波親方（元関脇・玉春日）によると、初日の前日の準備運動をした際に負傷したという。

幕内在位１００場所の節目の場所が一転して、試練の土俵になった。中日に早くも５場所連続の負け越し。来場所も幕内の座を守るためには、目安として６勝を挙げる必要があり、歴代３位の幕内連続出場記録（この日で１１４５回）の継続も崖っぷちだ。

苦境の中でも「あと７日ある。１勝よりも、しっかり自分の相撲を取りたい」と気持ちは切れていない。場所前の高田川部屋に出稽古へ出向いた際には、師匠が若い衆に向けて発した「苦労しなさい」という訓示に耳を傾け、「師匠が言ったように苦労しないとダメだな」と胸に刻んだ。０４年初場所初土俵から休場なし（新型コロナ関連除く）の４１歳は、ここからはい上がってみせる。（大西 健太）

◆玉鷲の主な幕内記録メモ

▽最高齢 ４１歳５か月２９日。２位は能代潟の４１歳１か月１９日。

▽最多出場 １４９０回。２位は旭天鵬の１４７０回。

▽在位 ３位の１００場所。１位は魁皇の１０７場所。

▽連続出場 ３位の１１４５回。１位は高見山の１２３１回。