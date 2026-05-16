◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神０―１広島（１７日・甲子園）

阪神は今季２度目の完封負けを喫し、７回１失点と好投した先発・才木を見殺しにした。スポーツ報知評論家の金村義明氏は活気なく映る攻撃陣を問題を指摘し、ベンチワークによる苦境からの脱出に期待した。

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阪神・才木は今季一番と言える内容だった。心身の充実は投球以外にも表れた。４回１死満塁でモンテロの投ゴロを処理し、自ら本塁を踏む冷静さ。打席でも４回２死満塁で遊ゴロに倒れたが、野手のような踏み込みやボールの見極めに気力があふれた。

その才木を「見殺し」にした攻撃陣は、全体的に元気がないように見える。特に森下は好調時に比べ、タイミングを取るのが遅い。疲労や死球の影響もあるのだろう。こういう時期があることは仕方がない。必ず状態は上向くが、今こそ藤川監督の腕の見せ所だ。

打線が低調なら、もっと動いていい。１点を追う７回１死二塁で、左の代打・嶋村に左腕の高を投入された場面だ。「代打の代打」は、なかっただろうか。起用できる打者をベンチに置くことも必要だ。９回も梅野や福島に代打を送る選択肢はあった。この日は、７回に積極的に選手を代えた広島と明暗が分かれた。主力が安定していた昨季と違い、近本も不在。動く時期に来ている。打順の組み替えよりも、戦力をフル活用する采配を見てみたい。（スポーツ報知評論家）