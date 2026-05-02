◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神―広島（１７日・甲子園）

阪神・才木浩人投手が、７回４安打１失点９奪三振と好投も、通算５０勝はお預けとなった。３回までは完全投球、７Ｋと圧巻。しかし、０―０の７回、先頭の坂倉に左翼フェンス直撃の二塁打を浴びると、代打・矢野の送りバントで三塁まで進まれ、野間の左前適時打で先制を許した。「最後は点が入りましたけど、しっかりまっすぐと変化球でいくことで試合がつくれたかな」と口にしたが、最終的にこの１点が勝敗を分け「割り切るしかないと思う」と前を向いた。

今季は特に奪三振数にこだわっている。試合前には「三振でアウトを取れるのが一番いい」と話していたように、今季４番目に多い９Ｋをマークした。「あと１個足らずだったんですけど」と振り返ったが、「真っすぐがいい分、変化球で結構振ってくれた。そこは継続していけたら」と手応え十分だった。

チームは４カード連続で勝ち越しがなく、首位・ヤクルトとは２ゲーム差に離され、３位の巨人には０・５ゲーム差まで迫られている。広島戦に６連勝していた才木の好投もむなしく、打線がつながらず今季２度目の完封負け。藤川球児監督は「我慢ですね。ぐっとこらえてやっていく」と受け止めた。