ソシエダ、惜別のホーム最終戦で10人バレンシアに悲劇の逆転負け…久保建英は出場せず
[5.17 ラ・リーガ第37節 ソシエダ 3-4 バレンシア]
ラ・リーガは17日、第37節を各地で行い、MF久保建英所属のソシエダがバレンシアに3-4で敗れた。10人の相手にまさかの逆転負けを喫し、7試合連続の勝ちなし。久保は3試合ぶりにベンチスタートとなり、MFブライス・メンデスらこれまで出場機会の少なかった選手が出番を得た影響にことで、出番のないまま試合を終えた。
ソシエダはホーム最終戦。コパ・デル・レイ(国王杯)優勝のシーズンを少しでも良い形で締めくくるべく、大観衆に後押しされたチームは早々に試合を動かした。
前半3分、ソシエダはMFアルセン・ザハリャンのスルーパスにFWオーリ・オスカールソンが抜け出し、クロスを送ると、流れたボールが右サイドへ。そこに攻め上がってきたDFアリツ・エルストンドが再びクロスを送り、ファーのDFアイエン・ムニョスが豪快なシュートを突き刺した。普段は主力に回っていた地元出身コンビのホットライン。エルストンドは今季限りでの退団が決まっている中、歓喜をもたらす惜別アシストとなった。
ところ前半8分、バレンシアはダイナミックな攻撃でソシエダの背後を突き、左サイドに流れたMFディエゴ・ロペスが斜めのパスを差し込むと、FWハビ・ゲラが右足で流し込んで同点。さらに同22分、DFエライ・キュマルトとのワンツーからFWウーゴ・ドゥーロが叩き込んで逆転に成功した。
それでも後半はソシエダが再び攻め立てた。まずは後半15分、右サイドを攻め上がったMFパブロ・マリンのクロスがDFセサル・タレガのオウンゴールを誘って同点に追いつく。さらに同18分、途中出場FWミケル・オヤルサバルからのスルーパスに抜け出したFWオーリ・オスカールソンが右足で叩き込み、こちらも瞬く間に逆転した。
バレンシアは後半25分、DFエライ・キュマルトがマリンの決定機を阻んだことで一発退場処分。数的優位になったソシエダはエルストンドを交代してサポーターにスタンディングオベーションの機会を与え、惜別ムードの中でホーム最終戦を締めくくりに行った。
ところがこの雰囲気が裏目に出た。バレンシアは後半44分、MFアンドレ・アルメイダのCKにDFギド・ロドリゲスが頭で合わせ、数的不利ながらも同点に追いつくと、同アディショナルタイム3分には攻めるソシエダの背後を取り、ハビ・ゲラが個人技から勝ち越し弾。そのままタイムアップを迎え、ラ・リーガ1部残留を決めた。一方のソシエダはホーム最終戦で悲劇的な敗戦となった。
ラ・リーガは17日、第37節を各地で行い、MF久保建英所属のソシエダがバレンシアに3-4で敗れた。10人の相手にまさかの逆転負けを喫し、7試合連続の勝ちなし。久保は3試合ぶりにベンチスタートとなり、MFブライス・メンデスらこれまで出場機会の少なかった選手が出番を得た影響にことで、出番のないまま試合を終えた。
ソシエダはホーム最終戦。コパ・デル・レイ(国王杯)優勝のシーズンを少しでも良い形で締めくくるべく、大観衆に後押しされたチームは早々に試合を動かした。
ところ前半8分、バレンシアはダイナミックな攻撃でソシエダの背後を突き、左サイドに流れたMFディエゴ・ロペスが斜めのパスを差し込むと、FWハビ・ゲラが右足で流し込んで同点。さらに同22分、DFエライ・キュマルトとのワンツーからFWウーゴ・ドゥーロが叩き込んで逆転に成功した。
それでも後半はソシエダが再び攻め立てた。まずは後半15分、右サイドを攻め上がったMFパブロ・マリンのクロスがDFセサル・タレガのオウンゴールを誘って同点に追いつく。さらに同18分、途中出場FWミケル・オヤルサバルからのスルーパスに抜け出したFWオーリ・オスカールソンが右足で叩き込み、こちらも瞬く間に逆転した。
バレンシアは後半25分、DFエライ・キュマルトがマリンの決定機を阻んだことで一発退場処分。数的優位になったソシエダはエルストンドを交代してサポーターにスタンディングオベーションの機会を与え、惜別ムードの中でホーム最終戦を締めくくりに行った。
ところがこの雰囲気が裏目に出た。バレンシアは後半44分、MFアンドレ・アルメイダのCKにDFギド・ロドリゲスが頭で合わせ、数的不利ながらも同点に追いつくと、同アディショナルタイム3分には攻めるソシエダの背後を取り、ハビ・ゲラが個人技から勝ち越し弾。そのままタイムアップを迎え、ラ・リーガ1部残留を決めた。一方のソシエダはホーム最終戦で悲劇的な敗戦となった。