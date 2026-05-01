ラ・リーガ 25/26の第37節 ビルバオとセルタの試合が、5月18日02:00にサン・マメスにて行われた。

ビルバオはゴルカ・グルセタ（FW）、アレックス・ベレンゲル（FW）、ウナイ・ゴメス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセルタはビリオット・スウェドベリ（MF）、ボルハ・イグレシアス（FW）、フェラン・ジュルガ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の4分に試合が動く。セルタのイライクス・モリバ（MF）のアシストからビリオット・スウェドベリ（MF）がゴールを決めてセルタが先制。

ここで前半が終了。0-1とセルタがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、ビルバオが選手交代を行う。ウナイ・ゴメス（MF）からロベルト・ナバーロ（FW）に交代した。

46分、セルタが選手交代を行う。ハビ・ルエダ（DF）からオスカル・ミンゲサ（DF）に交代した。

52分ビルバオが同点に追いつく。ユーリ・ベルチチェ（DF）のアシストからイニャキ・ウィリアムス（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ビルバオは38分にユーリ・ベルチチェ（DF）、68分にアイメリク・ラポルト（DF）に、またセルタは10分にハビ・ルエダ（DF）、42分にアンドレイ・ラドゥ（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-18 04:10:25 更新