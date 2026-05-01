ラ・リーガ 25/26の第37節 エルチェとヘタフェの試合が、5月18日02:00にエスタディオ・マヌエル・マルティネス・バレーロにて行われた。

エルチェはアルバロ・ロドリゲス（FW）、アンドレ・シルバ（FW）、ヘルマン・バレラ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘタフェはマルティン・サトリアーノ（FW）、マリオ・マルティン（MF）、マウロ・アランバリ（MF）らが先発に名を連ねた。

19分に試合が動く。エルチェのビクトル・チュスト（DF）がゴールを決めてエルチェが先制。

39分にヘタフェのジェネ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

ここで前半が終了。1-0とエルチェがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、

ここで後半終了。1-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、エルチェが1-0で勝利した。

なお、エルチェは66分にアンドレ・シルバ（FW）、69分にアルバロ・ロドリゲス（FW）、78分にマルティン・ネト（MF）に、またヘタフェは90+6分にマルティン・サトリアーノ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-18 04:10:32 更新