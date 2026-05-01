ラ・リーガ 25/26の第37節 レバンテとマジョルカの試合が、5月18日02:00にエスタディオ・シウダ・デ・バレンシアにて行われた。

レバンテはカルロス・エスピ（FW）、イバン・ロメロ（FW）、イケル・ロサーダ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマジョルカはジト・ルブンボ（FW）、ベダト・ムリキ（FW）、サム（MF）らが先発に名を連ねた。なお、マジョルカに所属する浅野 拓磨（FW）はベンチからのスタートとなった。

23分、レバンテが選手交代を行う。ジェレミー・トルヤン（DF）からナチョ・ペレス（DF）に交代した。

32分に試合が動く。レバンテのカルロス・エスピ（FW）がゴールを決めてレバンテが先制。

ここで前半が終了。1-0とレバンテがリードしてハーフタイムを迎えた。

45分、マジョルカが選手交代を行う。ダビド・ロペス（DF）からハビエル・オライソラ（DF）に交代した。

61分、マジョルカが選手交代を行う。パブロ・トーレ（MF）からジャン・ビルジリ（MF）に交代した。

65分、レバンテが選手交代を行う。イケル・ロサーダ（FW）からブルゲ（MF）に交代した。

69分、マジョルカは同時に2人を交代。ジト・ルブンボ（FW）、マルティン・バリエント（DF）に代わり浅野 拓磨（FW）、Calatayud Miguel（DF）がピッチに入る。なお、マルティン・バリエント（DF）は負傷による交代とみられる。

79分、マジョルカが選手交代を行う。マヌ・モルラネス（MF）からアブドン（FW）に交代した。

85分にマジョルカのホアン・モヒカ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

85分にレバンテのブルゲ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

後半終了間際の87分レバンテに貴重な追加点が入る。ホンアンデル・オラサガスティ（MF）のアシストからケルビン・アリアーガ（MF）がヘディングシュートを決めて2-0。2点差に広げる。

その後もレバンテの選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、レバンテが2-0で勝利した。

なお、マジョルカに所属する浅野 拓磨（FW）は69分から交代で出場した。

2026-05-18 04:10:36 更新