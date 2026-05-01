ラ・リーガ 25/26の第37節 レアル・ソシエダードとバレンシアの試合が、5月18日02:00にレアレ・アレーナにて行われた。

レアル・ソシエダードはオーリ・オスカールソン（FW）、ブライス・メンデス（MF）、アルセン・ザハリャン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバレンシアはウーゴ・ドゥーロ（FW）、ルイス・リオハ（MF）、ハビエル・ゲラ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、レアル・ソシエダードに所属する久保 建英（MF）はベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の3分に試合が動く。レアル・ソシエダードのアリツ・エルストンド（DF）のアシストからアイヘン・ムニョス（DF）がゴールを決めてレアル・ソシエダードが先制。

しかし、8分バレンシアが同点に追いつく。ディエゴ・ロペス（FW）のアシストからハビエル・ゲラ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに22分バレンシアが逆転。エライ・ジョメルト（DF）のアシストからウーゴ・ドゥーロ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

ここで前半が終了。1-2とバレンシアがリードしてハーフタイムを迎えた。

57分、レアル・ソシエダードは同時に3人を交代。アイヘン・ムニョス（DF）、アルセン・ザハリャン（MF）、ブライス・メンデス（MF）に代わりセルヒオ・ゴメス（FW）、ミケル・オヤルサバル（FW）、ルカ・スチッチ（MF）がピッチに入る。

60分レアル・ソシエダードのバレンシアの選手によるオウンゴールにより2-2に追いつく。

さらに63分レアル・ソシエダードが逆転。ミケル・オヤルサバル（FW）のアシストからオーリ・オスカールソン（FW）がゴールを決めて3-2と逆転する。

70分にバレンシアのエライ・ジョメルト（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

73分、バレンシアは同時に3人を交代。ウーゴ・ドゥーロ（FW）、フィリプ・ウグリニッチ（MF）、ルイス・リオハ（MF）に代わりウマル・サディク（FW）、ティエリ・コレイア（DF）、ラージー・ラマザニ（FW）がピッチに入る。

76分、バレンシアが選手交代を行う。ディエゴ・ロペス（FW）からペペル（MF）に交代した。

78分、レアル・ソシエダードが選手交代を行う。オーリ・オスカールソン（FW）からゴンサロ・グエデス（MF）に交代した。

83分、バレンシアが選手交代を行う。ウナイ・ヌニェス（DF）からアンドレ・アウメイダ（MF）に交代した。

83分、レアル・ソシエダードが選手交代を行う。アリツ・エルストンド（DF）からホン・アランブル（DF）に交代した。

後半終了間際の89分バレンシアのアンドレ・アウメイダ（MF）のアシストからギド・ロドリゲス（MF）がヘディングシュートを決めて3-3に追いつく。

さらに90+4分バレンシアが逆転。ティエリ・コレイア（DF）のアシストからハビエル・ゲラ（MF）がゴールを決めて3-4と逆転する。

ここで後半終了。3-4で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。バレンシアが3-4で勝利した。

なお、レアル・ソシエダードに所属する久保 建英（MF）は出場しなかった。

2026-05-18 04:10:44 更新