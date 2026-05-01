ラ・リーガ 25/26の第37節 レアル・オビエドとアラベスの試合が、5月18日02:00にカルロス・タルティエレにて行われた。

レアル・オビエドはフェデリコ・ビニャス（FW）、ハイセム・ハッサン（FW）、サンティ・カソルラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアラベスはトニ・マルティネス（FW）、イブラヒム・ジャバテ（FW）、アブデ・レバッハ（FW）らが先発に名を連ねた。

17分に試合が動く。アラベスのアブデ・レバッハ（FW）のアシストからトニ・マルティネス（FW）がゴールを決めてアラベスが先制。

ここで前半が終了。0-1とアラベスがリードしてハーフタイムを迎えた。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。0-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、アラベスが0-1で勝利した。

なお、レアル・オビエドは48分にthiago cruz fernandez（FW）、65分にフェデリコ・ビニャス（FW）、71分にルーカス・アイハド（DF）に、またアラベスは90+4分にユセフ・レケディム（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-18 04:10:48 更新