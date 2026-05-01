ラ・リーガ 25/26の第37節 オサスナとエスパニョールの試合が、5月18日02:00にエル・サダールにて行われた。

オサスナはアンテ・ブディミル（FW）、ビクトル・ムニョス（FW）、アイマル・オロス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエスパニョールはキケ（FW）、エドゥ・エスポジト（MF）、ペレ・ミジャ（MF）らが先発に名を連ねた。

27分に試合が動く。エスパニョールのカルロス・ロメロ（DF）がゴールを決めてエスパニョールが先制。

ここで前半が終了。0-1とエスパニョールがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の49分オサスナが同点に追いつく。フラビアンエンゾ・ボヨモ（DF）のアシストからビクトル・ムニョス（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

しかし、53分エスパニョールが逆転。ティリス・ドーラン（MF）のアシストからキケ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-2で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。エスパニョールが1-2で勝利した。

なお、オサスナは83分にイケル・ムニョス（MF）に、またエスパニョールは11分にポル・ロサーノ（MF）、90分にアントニウ・ロッカ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-18 04:10:53 更新