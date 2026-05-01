開催：2026.5.18

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 6 - 3 [マーリンズ]

MLBの試合が18日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとマーリンズが対戦した。

レイズの先発投手はドルー・ラスムセン、対するマーリンズの先発投手はエウリー・ペレスで試合は開始した。

1回裏、2番 フニオール・カミネロ 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでレイズ得点 TB 1-0 MIA

3回表、1番 イグゼイビアー・エドワーズ 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 TB 1-1 MIA、3番 オット・ロペス 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 TB 1-2 MIA

4回裏、9番 テーラー・ウォールズ 初球を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでレイズ得点 TB 4-2 MIA

5回裏、4番 ヤンディ・ディアス 初球を打ってセンターへのホームランでレイズ得点 TB 5-2 MIA

6回裏、2番 フニオール・カミネロ カウント3-1から押し出しの四球でレイズ得点 TB 6-2 MIA

8回表、4番 カイル・ストワーズ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 TB 6-3 MIA

試合は6対3でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのドルー・ラスムセンで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はマーリンズのエウリー・ペレスで、ここまで2勝6敗0S。レイズのベーカーにセーブがつき、1勝0敗12Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-18 04:18:07 更新