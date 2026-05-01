ラ・リーガ 25/26の第37節 ラヨ・バリェカノとビリャレアルの試合が、5月18日02:00にエスタディオ・デ・バジェカスにて行われた。

ラヨ・バリェカノはセルヒオ・カメージョ（FW）、アレマオ（FW）、ホルヘ・デフルトス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビリャレアルはアジョセ・ペレス（FW）、タニ・オルワセイ（FW）、アルベルト・モレイロ（FW）らが先発に名を連ねた。

28分に試合が動く。ラヨ・バリェカノのアンドレイ・ラティウ（DF）のアシストからセルヒオ・カメージョ（FW）がゴールを決めてラヨ・バリェカノが先制。

ここで前半が終了。1-0とラヨ・バリェカノがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、ビリャレアルが選手交代を行う。タジョン・ブキャナン（MF）からアルフォンソ・ゴンサレス（FW）に交代した。

後半開始早々の47分ラヨ・バリェカノが追加点。オスカル・トレホ（FW）のアシストからアレマオ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ラヨ・バリェカノが2-0で勝利した。

なお、ラヨ・バリェカノは61分にフロリアン・ルジューヌ（DF）、82分にウナイ・ロペス（MF）に、またビリャレアルは90+6分にサンティアゴ・モウリーニョ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-18 04:30:33 更新