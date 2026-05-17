ボートレース芦屋の開設74周年記念「G1全日本王座決定戦」は17日、3日目が行われた。きょう18日の4日目、注目レースは10Rだ。

末永は準優進出へ脈を残す。まずは前半の結果に注目だが、いずれにしろ絶好枠なら人気の中心で負けられない。インからスピードターンでケリをつける。ただ、好調モードの羽野は強敵。カド俊敏戦は逆転まで押さえたい。丸野は先捲りを仕掛けたい。実戦足がいい大上、深谷も展開ひとつで好勝負に持ち込める。

＜1＞末永和也 伸びも普通だし、全体的に普通ですね。乗りにくいことはないので、もう少しペラで足の上積みは狙いたい。

＜2＞深谷知博 1マークはカカリ過ぎてこけそうでした。でも、道中の足は良さそうで、立ち上がり、ターン回りがいい。

＜3＞丸野一樹 パンチはないけど、バランス型で足はいいと思う。3日目も出足が良かったと思う。

＜4＞羽野直也 バランス型でいいし、十分戦える感じです。ただ、回転がズレていて、出足へのつながりがもうひとつだった。

＜5＞高倉和士 元々足には少し自信がなかった。相手によっては直線でやられるし、ターン回りも一息だった。ペラを叩く。

＜6＞大上卓人 伸びは普通だけど、出足やターン回りはしっかり押しているし、そこは◎でいいと思う。