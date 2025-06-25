サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に挑む日本代表の森保一監督（57）が17日放送のフジテレビ「すぽると！」（土曜深夜0・35、日曜後11・45）に生出演目前に迫った本大会への並々ならぬ決意と、悲願の「優勝」に向けた現在地を語った。

出演の最後、W杯への意気込みを問われた指揮官は「まずは目標を達成したい。選手たちの熱いプレーを見ていただいて、見ていただいている方々に日本人の誇りを持ってもらいたい。日常の活力に我々の戦いをしてもらえたらうれしい」と言葉に力を込めた。

前回大会からの課題を聞かれると「カウンター攻撃から、という試合の組み立てだった。ボールを握っても崩していけるところを、前回は特にコスタリカ戦でできなかった」と回顧。「今回も守備を固められるのは絶対に想定される。そこを打ち崩せるようにしたい」と、戦術面の進化に自信をのぞかせた。

さらに、前回から一貫して掲げている目標「優勝」への距離については、「まだまだ我らはダークホースに変わりはない」と冷静に分析。それでも「確実に前回の大会よりも優勝には近づいている力をつけている。実現可能だと思って、やれると思って挑みたい」と力強く宣言し、日本サッカー界の歴史を塗り替える覚悟を示した。