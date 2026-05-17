ボートレース徳山のG3オールレディースが、きょう18日に開幕する。初日メインはドリーム戦1st。主役は前回、優勝した昨年8月25〜30日のヴィーナスシリーズ第12戦を含めて目下3節連続で優勝戦進出中の小野生奈（37＝福岡）だ。

小野がスピードターンで突き放す。前検は操作性を課題に挙げていたが、水準は十分。強烈に伸びてきそうな相手はいないので、しっかり舟を安定させて逃走態勢を固めたい。道中のさばき合いなら三浦に出番。前節優出機でパワー勝負は望むところだ。岩崎は好位差しに的。小野が操作性を改善できないようならチャンスの糸口も出てくる。竹井は道中粘り強く前を追いかけたい。

＜1＞小野生奈 足はそこまで悪くないけど、思ったところに行けない感じでレバー操作が難しそう。ペラの確認から。徳山は昔からめっちゃ好きです。

＜2＞岩崎芳美 下がるとかはないけど、スタートが届いていない。機歴がいいエンジンなら、しっかり合わせていきたいですね。

＜3＞堀之内紀代子 スタートはコンマ10で合っていた。でも、スリットは片岡さんの方が良さそう。外周りの点検から。

＜4＞三浦永理 出足はレースに行ってみてになるけど、回り過ぎ。特訓は一緒くらいで下がることはなかった。

＜5＞竹井奈美 直線はあまり良くなかった。乗り心地も悪くはないかなという程度です。

＜6＞清埜翔子 進んでいない感じがした。気温が高い影響があるかもしれない。バイオ燃料も2回目で分からない部分が多い。