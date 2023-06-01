日本時間16日には3歳の誕生日祝福

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。4打数2安打5打点で勝利に貢献した。13日（同14日）の先発登板時にスパイクに隠されていた愛犬デコピンが映ったが、その後、別の場所でも発見され話題となっている。

大谷は13日（同14日）、ジャイアンツ戦で先発登板。6回、マウンド上で靴ひもを結び直した際、靴ベロにプリントされていたデコピンが米中継に映し出されていた。

その後、スパイクの裏にも躍動感たっぷりに駆けるデコピンがいることが発見された。“隠れデコピン”が話題となり、X上のファンから様々な声が上がっている。

「かわいい」

「よう見つけはったねこれ」

「愛情が深いなぁ大谷くん」

「デコピン！こんなの発見するの凄い！！笑」

「スパイクの裏にもデコピンちゃん パワーもらってるのね」

大谷はジャイアンツ戦後、デコピンについて「1年でも長く生きてほしいなって、ただそれだけですね」と語り、15日（同16日）には自身のインスタグラムで愛犬の3歳の誕生日を祝福していた。



（THE ANSWER編集部）