Snow Man目黒蓮が人生初のイギリスへ 午後の紅茶新CM「はじまりの午後」篇5.19より放映開始
Snow Manの目黒蓮が出演する「キリン 午後の紅茶」新CMが19日より全国で順次放送開始する。
【動画】目黒蓮が人生初のイギリスへ！ 午後の紅茶新CM「はじまりの午後」篇
キリンビバレッジ株式会社の「キリン 午後の紅茶」は、レギュラーシリーズであるストレートティー／ミルクティー／レモンティーをリニューアルし、19日より全国で発売。リニューアル発売に伴い、新CM「はじまりの午後」篇を同日より全国で順次放映開始する。
ブランドキャラクターを務める目黒が「日本で手軽に美味しい紅茶を楽しんでほしい」という想いから生まれた「キリン 午後の紅茶」と共に、“紅茶文化の聖地”として知られるイギリスを訪問。 新CMでは、目黒が、”紅茶文化の聖地”イギリスでの旅の中で、食べるものも話す言葉も違う世界中の人々 が、みんな紅茶を囲み笑っている様子を見て、世界中で紅茶が飲まれているのには、紅茶ならではの秘密があるのだと発見する。
今回の撮影で、人生で初めてイギリスを訪れたという目黒。メイキング映像では、目黒さんが現地スタッフと撮影を楽しむ様子や、現地ならではの紅茶の飲み方を知り、驚く様子が見られる。インタビューでは、「言語や文化の違いはあっても、 全員が共通して“紅茶を愛している”というのは変わらないことがすごいなと思いました」と、紅茶が世界中の人々に愛されて いることを体感した感想を語っている。
また、リニューアル発売に伴い、イギリスにおいて、日常に欠かせないマグカップに、午後の紅茶オリジナルデザインを施した、「午後の紅茶 ティーマグカップ プレゼントキャンペーン」を、18日午前11時から開催。対象商品の購入でポイントを貯めることができ、貯まったポイント数に応じて5色の中から好きな色のマグカップを選択、または5色すべてをコンプリートできる、2つのコースが用意されている。
※目黒蓮のインタビュー全文は以下の通り。
＜目黒蓮インタビュー全文＞
Q．紅茶の茶葉の聖地スリランカに続いて、今回は紅茶文化の聖地のイギリスに来てみて、いかがでしたか？
A．僕自身、初めてのイギリスだったので、念願のというか。（イギリスに）来ることができたことが嬉しいです。しかも、その初めてが「午後の紅茶」の撮影っていうのも、またすごく嬉しいなと思いました！
イギリスの街並みや風景も好きなので、直接自分の目で見ることができたことも、より一層嬉しかったです。あとは、現地で撮影する中で感じたことで、元々僕の中では、「イギリス＝紅茶」のイメージがあったんですけど、実際に現地で色々な方々のお話を聞いて、みなさん（紅茶を）1日 5〜6 杯は日常的に飲んでいるみたいで。それを聞いたときに、「あ、ここまで飲まれているんだ」と思うのと同時に、「紅茶って文化」だなっていうのを実際に感じることができた貴重な体験になりました。
それぞれ自分好みな紅茶の飲み方があって、人によっては「ミルクを先に入れる派」など多様に紅茶を楽しんでいるなか、実際に、日本の「午後の紅茶」も街のみなさんにも飲んでいただいて「すごく美味しい」と言っていただけたのも、個人的にすごく嬉しかったです。
Q．現地でイギリスの方のお話を聞いて、特に印象に残っていることはありましたか？
A. さっき、ちょっと話しちゃったんですけど（笑） 「1 日 5〜6 杯（紅茶を）飲まれる方が多い」という話が印象的です！ 実際に話を聞いた人たちも、それぞれ自分好みの紅茶の楽しみ方があるんですが、みなさん本当に紅茶を愛してらっしゃるのが伝わってきました！ 言語や文化の違いはあっても、全員が共通して「紅茶を愛している」というのは変わらないことがすごいなと思いました。
Q．イギリスの街を歩いてみて、日本と違うと感じたところはありましたか？
A．イギリスの街並み、建物の感じとかが自分好みだなと思いました。もう少し時間があれば、散歩とかしながら（街並みを）見て回ったりしたいくらいで…すごく僕の好きな雰囲気です！
【動画】目黒蓮が人生初のイギリスへ！ 午後の紅茶新CM「はじまりの午後」篇
キリンビバレッジ株式会社の「キリン 午後の紅茶」は、レギュラーシリーズであるストレートティー／ミルクティー／レモンティーをリニューアルし、19日より全国で発売。リニューアル発売に伴い、新CM「はじまりの午後」篇を同日より全国で順次放映開始する。
ブランドキャラクターを務める目黒が「日本で手軽に美味しい紅茶を楽しんでほしい」という想いから生まれた「キリン 午後の紅茶」と共に、“紅茶文化の聖地”として知られるイギリスを訪問。 新CMでは、目黒が、”紅茶文化の聖地”イギリスでの旅の中で、食べるものも話す言葉も違う世界中の人々 が、みんな紅茶を囲み笑っている様子を見て、世界中で紅茶が飲まれているのには、紅茶ならではの秘密があるのだと発見する。
また、リニューアル発売に伴い、イギリスにおいて、日常に欠かせないマグカップに、午後の紅茶オリジナルデザインを施した、「午後の紅茶 ティーマグカップ プレゼントキャンペーン」を、18日午前11時から開催。対象商品の購入でポイントを貯めることができ、貯まったポイント数に応じて5色の中から好きな色のマグカップを選択、または5色すべてをコンプリートできる、2つのコースが用意されている。
※目黒蓮のインタビュー全文は以下の通り。
＜目黒蓮インタビュー全文＞
Q．紅茶の茶葉の聖地スリランカに続いて、今回は紅茶文化の聖地のイギリスに来てみて、いかがでしたか？
A．僕自身、初めてのイギリスだったので、念願のというか。（イギリスに）来ることができたことが嬉しいです。しかも、その初めてが「午後の紅茶」の撮影っていうのも、またすごく嬉しいなと思いました！
イギリスの街並みや風景も好きなので、直接自分の目で見ることができたことも、より一層嬉しかったです。あとは、現地で撮影する中で感じたことで、元々僕の中では、「イギリス＝紅茶」のイメージがあったんですけど、実際に現地で色々な方々のお話を聞いて、みなさん（紅茶を）1日 5〜6 杯は日常的に飲んでいるみたいで。それを聞いたときに、「あ、ここまで飲まれているんだ」と思うのと同時に、「紅茶って文化」だなっていうのを実際に感じることができた貴重な体験になりました。
それぞれ自分好みな紅茶の飲み方があって、人によっては「ミルクを先に入れる派」など多様に紅茶を楽しんでいるなか、実際に、日本の「午後の紅茶」も街のみなさんにも飲んでいただいて「すごく美味しい」と言っていただけたのも、個人的にすごく嬉しかったです。
Q．現地でイギリスの方のお話を聞いて、特に印象に残っていることはありましたか？
A. さっき、ちょっと話しちゃったんですけど（笑） 「1 日 5〜6 杯（紅茶を）飲まれる方が多い」という話が印象的です！ 実際に話を聞いた人たちも、それぞれ自分好みの紅茶の楽しみ方があるんですが、みなさん本当に紅茶を愛してらっしゃるのが伝わってきました！ 言語や文化の違いはあっても、全員が共通して「紅茶を愛している」というのは変わらないことがすごいなと思いました。
Q．イギリスの街を歩いてみて、日本と違うと感じたところはありましたか？
A．イギリスの街並み、建物の感じとかが自分好みだなと思いました。もう少し時間があれば、散歩とかしながら（街並みを）見て回ったりしたいくらいで…すごく僕の好きな雰囲気です！