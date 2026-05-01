◆米大リーグ エンゼルス―ドジャース（１７日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャースは１７日（日本時間１８日）、ジャック・ドライヤー投手（２７）が左肩違和感のため負傷者リスト（ＩＬ）に入ったことを発表した。

ドライヤーは、昨季メジャーデビューした救援左腕。昨季は、６７試合に登板して３勝２敗、防御率２・９５と安定した成績を残してブルペンを支えてワールドシリーズ制覇に貢献した。今季もここまで２０登板で２勝１敗、防御率２・０８。ブルペンには欠かせないタフネス左腕だったが、痛い離脱となった。

ドジャースは投手陣に故障者が続出。先発ではスネルとグラスノーがＩＬに入っており、スネルは左肘手術を受けて長期離脱することが決まった。ブルペンでも抑えのディアスが右肘手術のため離脱。経験のあるフィリップス、グラテロル、ミラー、ナック、ストーンらもＩＬに入っている厳しい台所事情となっている。

この日、ドジャースは左腕のバーンズをマイナーに降格させ、ガベースとマクドーモットを昇格させる入れ替えを発表。さらに、ブルージェイズをＤＦＡ（事実上の戦力外）となった左腕のエリク・ラウラー投手（３０）を獲得したことも発表された。ラウラーは、昨季ブルージェイズで２８試合に登板するなど、通算１５６試合に登板。うち先発が１３３試合で、今季もブルージェイズで８試合に登板（うち先発６）し、１勝５敗、防御率６・６９だった。