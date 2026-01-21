芸能事務所「ＴＯＢＥ」は１７日、平野紫耀（２９）、神宮寺勇太（２８）、岸優太（３０）によるＮｕｍｂｅｒ＿ｉが、米国の名門「アトランティック・レコーズ」とレーべル契約を締結したと発表した。海外進出が本格化する３人は同日、報道陣の取材に応じた。

平野は「どこまで自分たちの魅力が広がるかすごく楽しみ」と笑顔だった。海外志向があっただけに、岸が「たくさんの方々に新鮮な一面を見せられたら」と意気込めば、神宮寺も「うれしい気持ちがたくさんです」とうなずいた。

アトランティックは世界的なスターを数多く輩出してきた名門で、ワーナー・ミュージック・グループの一大レーベル。アレサ・フランクリン、レッド・ツェッペリンらレジェンドからエド・シーラン、ブルーノ・マーズらスーパースターまでを擁している。

３人は今年２月に世界最大手の「ＷＭＥ」とのエージェント契約を発表しており、今回の契約で、グローバルリリースと世界規模での音楽展開に向けた体制が整った。３人は今春に米ロサンゼルスにあるアトランティック本社を訪れ、楽曲制作にも着手している。

約１年前から滝沢秀明社長と相談を重ね、ようやく実現したという。神宮寺は今後のワールドツアーについて「もちろんやりたい」と意気込みつつ、活動拠点については「基本的に日本にいると思います」と説明した。

岸は「皆さんと一緒に海外に行くという解釈でいていただけたらうれしい」と呼びかける。平野も「日本のｉＬＹｓ（ファンの呼称）のみなさんが応援していてくれたからできたこと」と感謝し、「より絆を深めながら、新しい経験を一緒にしたい」と思いを語った。