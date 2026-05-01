プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第8節 クラブ・ブリュージュとサンジロワーズの試合が、5月18日01:30にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。

クラブ・ブリュージュはニコロ・トレソルディ（FW）、クリストス・ツォリス（FW）、ハンス・ファナケン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンジロワーズはBiondic Mateo（FW）、ケビン・ロドリゲス（FW）、ベスフォルト・ゼネリ（FW）らが先発に名を連ねた。

31分に試合が動く。クラブ・ブリュージュのクリストス・ツォリス（FW）のアシストからハンス・ファナケン（MF）がゴールを決めてクラブ・ブリュージュが先制。

さらに38分クラブ・ブリュージュが追加点。ウーゴ・シケ（DF）のアシストからジョアカン・セイ（DF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに45+1分クラブ・ブリュージュが追加点。クリストス・ツォリス（FW）のアシストからハンス・ファナケン（MF）がヘディングシュートで3-0。3点差となる。

ここで前半が終了。3-0とクラブ・ブリュージュがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、サンジロワーズが選手交代を行う。ギリェルモ（FW）からウセイヌ・ニアン（MF）に交代した。

61分、サンジロワーズは同時に2人を交代。Biondic Mateo（FW）、カミエル・バンデペール（MF）に代わりモハメド・フセイニ（FW）、ロブ・スクーフス（MF）がピッチに入る。

62分、クラブ・ブリュージュが選手交代を行う。ウーゴ・ベトレセン（MF）からシセ・サンドラ（MF）に交代した。

75分、クラブ・ブリュージュは同時に3人を交代。ニコロ・トレソルディ（FW）、アレクサンダル・スタンコビッチ（DF）、ウーゴ・シケ（DF）に代わりロメオ・フェルマント（FW）、ラファエル・オニェディカ（MF）、ヨルネ・スパイラー（DF）がピッチに入る。

78分、サンジロワーズが選手交代を行う。ベスフォルト・ゼネリ（FW）からアヌアル・アイトエルハジ（MF）に交代した。

84分、クラブ・ブリュージュが選手交代を行う。ハンス・ファナケン（MF）からビョーン・メイヤー（DF）に交代した。

後半終了間際の87分クラブ・ブリュージュが追加点。ヨルネ・スパイラー（DF）のアシストからクリストス・ツォリス（FW）がゴールで4-0。4点差となる。

89分、サンジロワーズが選手交代を行う。ケビン・ロドリゲス（FW）からラウール・フロルツ（FW）に交代した。

後半終了間際の90+5分クラブ・ブリュージュが追加点。クリストス・ツォリス（FW）のアシストからカルロス・ボルジェス（FW）がゴールで5-0。5点差となる。

ここで後半終了。5-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、クラブ・ブリュージュが5-0で勝利した。

なお、クラブ・ブリュージュは43分にクリストス・ツォリス（FW）に、またサンジロワーズは17分にロス・サイクス（DF）、67分にクリスチャン・バージェス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-18 03:41:20 更新