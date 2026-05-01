ラ・リーガ 25/26の第37節 アトレチコ・マドリードとジローナの試合が、5月18日02:00にエスタディオ・メトロポリターノにて行われた。

アトレチコ・マドリードはアデモラ・ルックマン（FW）、アントワヌ・グリーズマン（MF）、アレックス・バエナ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジローナはジョエル・ロカ（FW）、ビクトル・ツィガンコフ（FW）、ブライアン・ジル（MF）らが先発に名を連ねた。

21分に試合が動く。アトレチコ・マドリードのアントワヌ・グリーズマン（MF）のアシストからアデモラ・ルックマン（FW）がゴールを決めてアトレチコ・マドリードが先制。

ここで前半が終了。1-0とアトレチコ・マドリードがリードしてハーフタイムを迎えた。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、アトレチコ・マドリードが1-0で勝利した。

なお、アトレチコ・マドリードは23分にロビン・ルノルマン（DF）、84分にMorcillo Javier（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-18 04:00:25 更新