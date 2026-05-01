ラ・リーガ 25/26の第37節 セビリアとレアル・マドリードの試合が、5月18日02:00にラモン・サンチェス・ピスフアンにて行われた。

セビリアはニエル・モペー（FW）、アコル・アダムズ（FW）、オソ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、キリアン・エムバペ（FW）、ジュード・ベリンガム（MF）らが先発に名を連ねた。

15分に試合が動く。レアル・マドリードのビニシウス・ジュニオール（FW）がゴールを決めてレアル・マドリードが先制。

ここで前半が終了。0-1とレアル・マドリードがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、

ここで後半終了。0-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、レアル・マドリードが0-1で勝利した。

なお、セビリアは48分にネマニャ・グデリ（MF）、80分にアレクシス・サンチェス（FW）、84分にフアンル・サンチェス（DF）、90+4分にルシアン・アグメ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-18 04:00:30 更新