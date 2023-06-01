目黒蓮が新しくなった午後の紅茶新CM「はじまりの午後」篇撮影のためイギリスを初訪問

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目黒蓮が新しくなった午後の紅茶新CM「はじまりの午後」篇撮影のため、イギリスを始めて訪問した。

■「全員が共通して“紅茶を愛している”というのは変わらないことがすごい」（目黒蓮）

新CMは目黒蓮が紅茶文化の聖地・イギリスでの旅の中で、食べるものも話す言葉も違う世界中の人々が、みんな紅茶を囲み笑っている様子を見て、世界中で紅茶が飲まれているのには紅茶ならではの秘密があるのだと発見する内容となっている。

「本格紅茶」の価値を守りながら、現代の嗜好に合わせた”飲みやすいおいしさ”へと進化し続け、多くの人に愛されてきた「キリン 午後の紅茶」。

今回の撮影で、人生で初めてイギリスを訪れたという目黒。メイキング映像では、目黒が現地スタッフと撮影を楽しむ様子や、現地ならではの紅茶の飲み方を知り、驚く様子が見られる。インタビューでは、「言語や文化の違いはあっても、全員が共通して“紅茶を愛している”というのは変わらないことがすごいなと思いました」と、紅茶が世界中の人々に愛されていることを体感した感想を語っている。

今回のCMは5月19日から順次放映開始。

■目黒蓮インタビュー

■【動画】新しくなった午後の紅茶新CM「はじまりの午後」篇

■【動画】新しくなった午後の紅茶新CM「はじまりの午後」篇 メイキング映像

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■【画像】新しくなった午後の紅茶新CM「はじまりの午後」画像