男性3人組「Number＿i」が米大手レーベル「アトランティック・レコード」と契約を締結した。17日、札幌市で行われた所属事務所「TOBE」のライブ前に本紙などの取材に明かした。3人は夢だった世界デビューができるのは「iLYs（アイリーズ、ファンの総称）のおかげ」と、口をそろえて感謝した。

――以下、3人からファンへのコメント

岸優太「寂しいと思わせてしまうかもしれないですが、日本の皆さんと一緒に海外へ行くという感覚でいただけたらうれしいです。それと同時に行ったことないところや見たことない景色を一緒に見れたらなと思います。いつも本当にありがとうございますでは足りないぐらい、ありがとうございますを申し上げたいです。一緒に新しい扉を切り拓いていきたいです」

神宮寺勇太「応援してくれているiLYsと一緒にいろんな景色を見たいですし、本当に幅が広がっていければいいなという思いです。自分たちはこれから音楽制作に参加していくので、寂しい気持ちにならずに一緒にいろんなところに旅に出かけられたらなと思っています。（海外に行くことに）寂しいと思わずに、もっとiYLsとふれあえる機会を日本でも作っていきたいのでぜひ楽しみにしていてほしいです」

平野紫耀「本当に僕たちがいろいろ活動できるのはもちろんファンの皆さんのおかげです。発表に対して“どうなっちゃうんだろう”と不安の声もあると思うんですけど、僕らは日本生まれ日本育ちなので日本のiLYsを大事にしながらチャレンジをしていきたい。海外の話が出始めた頃から、日本の皆さんに満足してもらえるようにファンミーティングをやりたいと言っていた。皆さんありきの活動だと思うから、距離感が縮まる活動ができたらと思います。いまよりも絆を深めながら新しい景色、経験を一緒にしたいです」