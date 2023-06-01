伊野尾慧さん（Hey! Say! JUMP）、加藤史帆さん、剛力彩芽さん、大窪人衛さんが舞台「四畳半神話大系」の初日前会見に登壇しました。

【写真を見る】【 Hey! Say! JUMP・伊野尾慧 】 メンバーから無茶ぶり 「なぜか郄木の前で冒頭のセリフを」 犧垢憩れ合戦瓩妨酋眦仂譴





主人公の「冴えない大学生」を演じる伊野尾さんは爐△觴錙▲好檗璽弔里茲Δ扮親偉未半霾麥未沢山あるような舞台。そこに皆さんの「感情」が乗っかると、すごい評価されるような気がしていて。観に来てくださる方にまずは楽しんでいただけるように頑張りたい瓩醗婬すみを語りました。



加藤さんは、カンパニーについて犧垢憩れがすごく賑やかで「差し入れ合戦」みたいになった。皆さん結構食べ物を差し入れするんですけど、しずるの（池田）一真さんが現金を差し入れしてきた瓩閥辰の告白。3万円分の、千円を30枚。一枚いただきました。それがすごい刺激的で、さらに賑わいました瓩隼竜い高まったと話し、会場には笑いが。





伊野尾さんに「メンバーは観劇に来るのか」質問が飛ぶと犧それぞれ仕事が忙しいんで、タイミング合ったら観に来てくれたらな瓩半个い弔帖↓牋貂鯑くらいに仕事でグループが集まることがあって。郄木雄也から「冒頭の部分、セリフやってみてよ」って言われて、なぜか郄木の前で冒頭のセリフをやってみたりとかして。応援してくれてるので、観に来てくれるんじゃないかなと思います瓩函期待を込めてエピソードを披露していました。







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