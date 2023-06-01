平野紫耀（29）神宮寺勇太（28）岸優太（30）の3人組Number＿iが、米・アトランティック・レコードとレーベル契約を締結したことが18日、明らかになった。

同レーベルはアレサ・フランクリン、レッド・ツェッペリンといったレジェンドアーティストからエド・シーラン、ブルーノ・マーズら世界のトップアーティストを擁する老舗レーベル。日本人では80年代にラウドネス、最近ではONE OR EIGHTなどが契約している。

日刊スポーツなどの取材に応じたメンバーは、ファン「iLYs」への思いを語った。

岸 みんなで海外に行くという感覚の解釈でいただけたらうれしい。一緒に行ったことないところ、見たことがない景色を見られたらなと思いますね。

神宮寺 僕たちのことを応援してくれているiLYsたちと一緒にいろんな景色を見たい。本当に幅が広がっていければいいなと思うので、寂しい気持ちにならずに、一緒にいろんなところに旅に出かけられたらなと思っています。

平野 僕らは日本生まれ日本育ちなので、やっぱり日本にいてくれるファンを大事にしながら、チャレンジしていきたい。むしろ、さらに距離感が縮まるような日本の活動もできたらなと思っています。この契約自体、日本のiLYsの皆さんが応援してくれていたからこそできたことだと思う。より絆を深めながら、いろんな新しい経験を一緒にしたいと思っています。

さらに、今回の契約を受け、ファンにメッセージを送った。

岸 「いつもありがとうございます」では足りないくらい、ありがとうございますと申し上げたい。挑戦することについて、皆さんと一緒に新しい扉を開けたいというか、一緒に挑戦できたらなと思います。

神宮寺 いつも応援してくれてありがとうございます。先ほども言いましたが、寂しい思いみたいな風には感じないでほしい。皆さんがこうやって応援してくれて、たくさん盛り上げてくれたからこそ、この結果につながっていると思っているので、これからも応援していただきたいですし、自分たちももっとiLYsのみんなと触れ合える場所を日本でも頑張って作っていけたらと思っているので、ぜひ楽しみにしていてほしいです。

平野 いつも応援ありがとうございます。本当に僕たちがいろいろ活動できるのはiLYsの皆さんのおかげですし、この発表に対して不安の声もあると思うんですけど、僕らはそこに穴をあけないように皆さんのことを大事にしつつ、いろんなことに臨めたらなと思っています。また、このアトランティックとの契約で、海外ですでに僕たちのことを知っていてファンだよという方にも、なるべく会いに行ける機会も増えたらうれしいなと思っていますので、楽しみに待っていただけたらうれしいです。