Hey！Say！JUMP伊野尾慧（35）が17日、都内で主演舞台「四畳半神話大系」（東京・新国立劇場 中劇場など）初日前会見に登壇した。

さえない大学3年生の主人公（伊野尾）が、学生生活をやり直そうと複数の平行世界で奮闘する物語。

同作のアニメ版を手がけたヨーロッパ企画の上田誠氏が、舞台版も脚本と演出を務める。上田氏が「セリフ量が多すぎてどこかで怒られるんじゃないかと思った」と明かすほどに伊野尾のセリフ量は膨大。登場人物が17人ということもあり、シーン転換が多く約100場あるという。

共演の剛力彩芽（33）は、伊野尾について「本当にセリフ量が多かったので、これは大変だぞって思っていたけど、立ち稽古初日くらいから台本持っていなかった」と、座長の貫禄を証言。伊野尾は「どうやってセリフを覚えたかは、分からないです。（稽古期間の）4月はあっという間に過ぎ去りました」と格闘しながら頭にたたきこんだ。

現在35歳にして大学生役。さえない学生を演じ、伊野尾は自分自身を「さえない部分ばかり」と謙遜。「こうやって舞台の上に立てるのは、応援して下さるファンの皆さんのおかげ」と語るように、普段は役柄とは対極のキラキラと輝く人気アイドル。引きこもりたくなるような瞬間を問われると「最初に（今作の）台本を読み始めた時は、展開がすごい多いので何がなんだか分からなくなって、引きこもりたくなりました」と苦闘した日々を回想した。初日を迎え「来てくださる皆さんに、まずは楽しんでいただけるように頑張りたい」と気合を入れた。

会見には加藤史帆、剛力彩芽、大窪人衛、上田誠氏も登壇。