セリエA 25/26の第37節 アタランタとボローニャの試合が、5月18日01:00にゲヴィス・スタジアムにて行われた。

アタランタはニコラ・クリストビッチ（FW）、ジャコモ・ラスパドーリ（FW）、シャルル・デケテラーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボローニャはサンティアゴ・カストロ（FW）、ジョナサン・ロウ（FW）、ルイス・ファーガソン（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

63分、アタランタは同時に3人を交代。マルテン・デローン（MF）、ジャコモ・ラスパドーリ（FW）、ニコラ・ザレフスキ（MF）に代わりマリオ・パシャリッチ（MF）、カマルディーン・スレマナ（FW）、ユヌス・ムサ（MF）がピッチに入る。

69分、ボローニャは同時に3人を交代。フェデリコ・ベルナルデスキ（FW）、サンティアゴ・カストロ（FW）、トマッソ・ポベガ（MF）に代わりリッカルド・オルソリーニ（FW）、タイス・ダリンガ（FW）、ニコラ・モロ（MF）がピッチに入る。

78分、ついに均衡が崩れる。ボローニャのジョナサン・ロウ（FW）のアシストからリッカルド・オルソリーニ（FW）がゴールが生まれボローニャが先制する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。0-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ボローニャが0-1で勝利した。

なお、アタランタは77分にマリオ・パシャリッチ（MF）に、またボローニャは52分にトマッソ・ポベガ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-18 03:00:42 更新