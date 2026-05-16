惜別弾ならずもラストダービーを勝利で飾ったエル・シャーラウィが感極まる…「このような形で別れを告げられたことを誇りに思う」

惜別弾ならずもラストダービーを勝利で飾ったエル・シャーラウィが感極まる…「このような形で別れを告げられたことを誇りに思う」