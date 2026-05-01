独2部最終節で日本人在籍2クラブに悲劇…ハノーファーが4位転落で1部昇格の夢絶たれ、デュッセルドルフは残留争い直接対決大敗で3部降格…

独2部最終節で日本人在籍2クラブに悲劇…ハノーファーが4位転落で1部昇格の夢絶たれ、デュッセルドルフは残留争い直接対決大敗で3部降格…