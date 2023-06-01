櫻坂46森田ひかる、“坂道初”両A面シングルで2曲ともセンターに 15thシングル「Lonesome rabbit」選抜発表【フォーメーション】
【モデルプレス＝2026/05/18】櫻坂46の冠番組番組「そこ曲がったら、櫻坂？」（テレビ東京／毎週日曜深夜0時50分〜）が、5月17日深夜に放送。15th Single「Lonesome rabbit／What’s “KAZOKU”？」（6月11日リリース）より「Lonesome rabbit」のフォーメーションが発表され、森田ひかるがセンターを務めることがわかった。
【写真】櫻坂46新シングル、配信ジャケット写真
本作は、坂道グループとして“初”となる両A面シングル。「What’s “KAZOKU”？」のセンターを森田が務めることはすでに発表されていたが、このほど「Lonesome rabbit」のセンターも森田が務めることがわかった。
今回、初選抜入りを果たしたのは小島凪紗、中川智尋の2人。また、浅井恋乃未は初のフロントメンバーに抜擢された。
3列目：松田里奈、谷口愛季、大園玲、的野美青、中川智尋、村井優、小島凪紗
2列目：藤吉夏鈴、山川宇衣、守屋麗奈、田村保乃、山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）、向井純葉
1列目：浅井恋乃未、森田ひかる、山下瞳月
森田は2001年7月10日生まれ（かに座）、福岡県出身。B型。欅坂46の二期生としてグループに加入。櫻坂46の改名後初となるシングル「Nobody's fault」のほか、「BAN」「承認欲求」「UDAGAWA GENERATION」で表題曲のセンターを務めており、「What’s “KAZOKU”？」を含め6度目の表題曲センターとなる。（modelpress編集部）
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◆櫻坂46新シングル、森田ひかるがセンターに
本作は、坂道グループとして“初”となる両A面シングル。「What’s “KAZOKU”？」のセンターを森田が務めることはすでに発表されていたが、このほど「Lonesome rabbit」のセンターも森田が務めることがわかった。
今回、初選抜入りを果たしたのは小島凪紗、中川智尋の2人。また、浅井恋乃未は初のフロントメンバーに抜擢された。
◆「Lonesome rabbit」フォーメーション
3列目：松田里奈、谷口愛季、大園玲、的野美青、中川智尋、村井優、小島凪紗
2列目：藤吉夏鈴、山川宇衣、守屋麗奈、田村保乃、山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）、向井純葉
1列目：浅井恋乃未、森田ひかる、山下瞳月
◆森田ひかる、プロフィール
森田は2001年7月10日生まれ（かに座）、福岡県出身。B型。欅坂46の二期生としてグループに加入。櫻坂46の改名後初となるシングル「Nobody's fault」のほか、「BAN」「承認欲求」「UDAGAWA GENERATION」で表題曲のセンターを務めており、「What’s “KAZOKU”？」を含め6度目の表題曲センターとなる。（modelpress編集部）
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