櫻坂46森田ひかる、“坂道初”両A面シングルで2曲ともセンターに 15thシングル「Lonesome rabbit」選抜発表【フォーメーション】

櫻坂46森田ひかる、“坂道初”両A面シングルで2曲ともセンターに 15thシングル「Lonesome rabbit」選抜発表【フォーメーション】