CL可能性残るブライトン、90+6分ミスからの失点で痛恨敗戦…田中碧スタメンのリーズ、劇的勝利もドイツ代表MFが負傷交代
[5.17 プレミアリーグ第37節 リーズ 1-0 ブライトン]
プレミアリーグは17日、各地で第37節を開催した。欧州カップ戦出場権を争う7位・ブライトンは、MF田中碧が先発出場したリーズと対戦して0-1で敗戦。アストン・ビラがUEFAヨーロッパリーグ(EL)で優勝してリーグ戦5位フィニッシュの場合に限られる条件のもと、6位でのUEFAチャンピオンズリーグ出場の可能性は残っているが痛い敗戦になった。なお、負傷離脱のMF三笘薫はメンバー外だった。
序盤はリーズがゴールに迫るシーンを複数作った。FWドミニク・カルバート・ルーウィンがペナルティエリア内でボールを収める場面や、MFダニエル・ジェームズが右からカットインして左足を振ってゴールを脅かした。
ブライトンは前半12分、リーズのCKからクリアボールを拾った田中にMFヤンクバ・ミンテがプレスをかけるとDFマキシム・デ・クーパーがパスをインターセプトしてカウンター。デ・クーパーのスルーパスでミンテが左サイドをスプリントするも、クロスは相手にブロックされた。これで得たCKでDFヨエル・フェルトマンがゴール正面からこぼれ球をシュートするも、ここもブロックに遭った。
田中は前半25分、FWブレンデン・アーロンソンが中盤左サイドで2人からプレスをかけられたのを見て前に出ると、ルーズボールを拾い切って攻撃に繋げた。
その後は一進一退の攻防が続くなか、ブライトンは前半44分にMFパスカル・グロスがブレ球の強烈なミドルシュートを放ったもののGKカール・ダーロウがビッグセーブ。同45分にはリーズのカウンターからブライトンDFフェルトマンのクリアがDFルイス・ダンクに当たってゴールへ向かったがGKバルト・フェルブルッヘンが鋭い反応で凌いだ。
ブライトンは後半11分、MFジャック・ヒンシェルウッドの折り返しを収めたFWダニー・ウェルベックがゴール正面から反転して左足一閃。ゴール左を捉えたもののMFイーサン・アンパドゥのスーパーカバーでスコアは動かなかった。
田中は後半15分に3枚替えの一人で退いた。同18分にはMFアントン・シュタハが相手選手ともつれた際に左脚を負傷。一度はピッチに戻ったものの同26分に座り込み、顔を両手で覆いながら担架に乗ってピッチを後にした。シュタハは3月シリーズに約4年ぶりのドイツ代表復帰を果たしていたなか、W杯メンバー選考への影響が懸念される。
その後はブライトンがチャンスを作ったものの0-0で後半アディショナルタイムへ突入した。すると後半45+6分、ブライトンのDFヤン・ポール・ファン・ヘッケが痛恨のバックパスミス。リーズのカルバート・ルーウィンがGKの前で掻っ攫うと無人のゴールに流し込み、リーズが劇的勝利を収めた。
プレミアリーグは17日、各地で第37節を開催した。欧州カップ戦出場権を争う7位・ブライトンは、MF田中碧が先発出場したリーズと対戦して0-1で敗戦。アストン・ビラがUEFAヨーロッパリーグ(EL)で優勝してリーグ戦5位フィニッシュの場合に限られる条件のもと、6位でのUEFAチャンピオンズリーグ出場の可能性は残っているが痛い敗戦になった。なお、負傷離脱のMF三笘薫はメンバー外だった。
ブライトンは前半12分、リーズのCKからクリアボールを拾った田中にMFヤンクバ・ミンテがプレスをかけるとDFマキシム・デ・クーパーがパスをインターセプトしてカウンター。デ・クーパーのスルーパスでミンテが左サイドをスプリントするも、クロスは相手にブロックされた。これで得たCKでDFヨエル・フェルトマンがゴール正面からこぼれ球をシュートするも、ここもブロックに遭った。
田中は前半25分、FWブレンデン・アーロンソンが中盤左サイドで2人からプレスをかけられたのを見て前に出ると、ルーズボールを拾い切って攻撃に繋げた。
その後は一進一退の攻防が続くなか、ブライトンは前半44分にMFパスカル・グロスがブレ球の強烈なミドルシュートを放ったもののGKカール・ダーロウがビッグセーブ。同45分にはリーズのカウンターからブライトンDFフェルトマンのクリアがDFルイス・ダンクに当たってゴールへ向かったがGKバルト・フェルブルッヘンが鋭い反応で凌いだ。
ブライトンは後半11分、MFジャック・ヒンシェルウッドの折り返しを収めたFWダニー・ウェルベックがゴール正面から反転して左足一閃。ゴール左を捉えたもののMFイーサン・アンパドゥのスーパーカバーでスコアは動かなかった。
田中は後半15分に3枚替えの一人で退いた。同18分にはMFアントン・シュタハが相手選手ともつれた際に左脚を負傷。一度はピッチに戻ったものの同26分に座り込み、顔を両手で覆いながら担架に乗ってピッチを後にした。シュタハは3月シリーズに約4年ぶりのドイツ代表復帰を果たしていたなか、W杯メンバー選考への影響が懸念される。
その後はブライトンがチャンスを作ったものの0-0で後半アディショナルタイムへ突入した。すると後半45+6分、ブライトンのDFヤン・ポール・ファン・ヘッケが痛恨のバックパスミス。リーズのカルバート・ルーウィンがGKの前で掻っ攫うと無人のゴールに流し込み、リーズが劇的勝利を収めた。