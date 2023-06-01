[5.17 ラ・リーガ第37節](ラモン・サンチェス・ピスファン)

※26:00開始

<出場メンバー>

[セビージャ]

先発

GK 1 オディッセアス・ブラホディモス

DF 2 ホセ・アンヘル・カルモナ

DF 4 キケ・サラス

DF 12 ガブリエル・スアソ

DF 32 アンドレス・カストリン

MF 6 ネマニャ・グデリ

MF 11 ルベン・バルガス

MF 20 ジブリル・ソウ

MF 36 オソ

FW 9 アコル・アダムス

FW 17 ニール・モペイ

控え

GK 13 エルヤン・ニーラン

DF 3 セサル・アスピリクエタ

DF 5 タンギ・ニアンズ

DF 15 ファビオ・カルドーゾ

MF 8 ジョアン・ジョルダン

MF 16 フアンル・サンチェス

MF 18 ルシアン・アグメ

MF 19 バティスタ・メンディ

FW 7 アイザック・ロメロ

FW 10 アレクシス・サンチェス

FW 14 ペケ・フェルナンデス

FW 21 チデラ・エジュケ

監督

ルイス・ガルシア

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 20 フラン・ガルシア

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 24 ディーン・ハイセン

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

MF 21 ブラヒム・ディアス

MF 45 ティアゴ・ピタルチ

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 10 キリアン・ムバッペ

控え

GK 29 Javier Navarro

GK 43 Sergio Mestre

DF 4 ダビド・アラバ

DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド

DF 17 ラウール・アセンシオ

DF 18 アルバロ・カレーラス

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 47 Dani Meso

FW 16 ゴンサロ・ガルシア

FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ

FW 46 Ávaro Leiva

監督

アルバロ・アルベロア

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります