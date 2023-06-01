セビージャvsR・マドリー スタメン発表
[5.17 ラ・リーガ第37節](ラモン・サンチェス・ピスファン)
※26:00開始
<出場メンバー>
[セビージャ]
先発
GK 1 オディッセアス・ブラホディモス
DF 2 ホセ・アンヘル・カルモナ
DF 4 キケ・サラス
DF 12 ガブリエル・スアソ
DF 32 アンドレス・カストリン
MF 6 ネマニャ・グデリ
MF 11 ルベン・バルガス
MF 20 ジブリル・ソウ
MF 36 オソ
FW 9 アコル・アダムス
FW 17 ニール・モペイ
控え
GK 13 エルヤン・ニーラン
DF 3 セサル・アスピリクエタ
DF 5 タンギ・ニアンズ
DF 15 ファビオ・カルドーゾ
MF 8 ジョアン・ジョルダン
MF 16 フアンル・サンチェス
MF 18 ルシアン・アグメ
MF 19 バティスタ・メンディ
FW 7 アイザック・ロメロ
FW 10 アレクシス・サンチェス
FW 14 ペケ・フェルナンデス
FW 21 チデラ・エジュケ
監督
ルイス・ガルシア
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 45 ティアゴ・ピタルチ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 29 Javier Navarro
GK 43 Sergio Mestre
DF 4 ダビド・アラバ
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 18 アルバロ・カレーラス
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 47 Dani Meso
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
FW 46 Ávaro Leiva
監督
アルバロ・アルベロア
※26:00開始
<出場メンバー>
[セビージャ]
先発
GK 1 オディッセアス・ブラホディモス
DF 2 ホセ・アンヘル・カルモナ
DF 4 キケ・サラス
DF 12 ガブリエル・スアソ
DF 32 アンドレス・カストリン
MF 6 ネマニャ・グデリ
MF 11 ルベン・バルガス
MF 20 ジブリル・ソウ
MF 36 オソ
FW 9 アコル・アダムス
FW 17 ニール・モペイ
GK 13 エルヤン・ニーラン
DF 3 セサル・アスピリクエタ
DF 5 タンギ・ニアンズ
DF 15 ファビオ・カルドーゾ
MF 8 ジョアン・ジョルダン
MF 16 フアンル・サンチェス
MF 18 ルシアン・アグメ
MF 19 バティスタ・メンディ
FW 7 アイザック・ロメロ
FW 10 アレクシス・サンチェス
FW 14 ペケ・フェルナンデス
FW 21 チデラ・エジュケ
監督
ルイス・ガルシア
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 45 ティアゴ・ピタルチ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 29 Javier Navarro
GK 43 Sergio Mestre
DF 4 ダビド・アラバ
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 18 アルバロ・カレーラス
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 47 Dani Meso
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
FW 46 Ávaro Leiva
監督
アルバロ・アルベロア
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります