プレミアリーグ 25/26 第37節 ブレントフォード vs クリスタルパレス 試合結果
プレミアリーグ 25/26の第37節 ブレントフォードとクリスタルパレスの試合が、5月17日23:00にGtechコミュニティ・スタジアムにて行われた。
ブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、ミケル・ダムスゴール（FW）、マティアス・イエンセン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクリスタルパレスは鎌田 大地（MF）、ヨルゲン・ラルセン（FW）、イエレミ・ピノ（FW）らが先発に名を連ねた。
試合開始早々の6分に試合が動く。クリスタルパレスのイスマイラ・サール（FW）がPKを決めてクリスタルパレスが先制。
しかし、40分ブレントフォードが同点に追いつく。ダンゴ・ウアタッラ（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。
ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。
45分、クリスタルパレスが選手交代を行う。イエレミ・ピノ（FW）からブレナン・ジョンソン（FW）に交代した。
52分クリスタルパレスが逆転。ダニエル・ムニョス（DF）のアシストからアダム・ウォートン（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。
61分、クリスタルパレスは同時に2人を交代。マクサンス・ラクロワ（DF）、ヨルゲン・ラルセン（FW）に代わりクリス・リチャーズ（DF）、ジャンフィリップ・マテタ（FW）がピッチに入る。
63分、ブレントフォードは同時に2人を交代。マティアス・イエンセン（MF）、ビタリ・ヤネルト（MF）に代わりケビン・シャーデ（FW）、ジョーダン・ヘンダーソン（MF）がピッチに入る。
74分、クリスタルパレスが選手交代を行う。チャディ・リアド（DF）に代わりヘフェルソン・レルマ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。
82分、ブレントフォードが選手交代を行う。クリストファー・アイエル（DF）からセップ・ファンデンベルフ（DF）に交代した。
後半終了間際の88分ブレントフォードのセップ・ファンデンベルフ（DF）のアシストからダンゴ・ウアタッラ（FW）がヘディングシュートを決めて2-2に追いつく。
その後も両チーム共に選手交代が行われたが
ここで後半終了。2-2で延長戦に突入した。
そのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。
なお、クリスタルパレスに所属する鎌田 大地（MF）はフル出場した。
2026-05-18 01:10:12 更新