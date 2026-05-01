プレミアリーグ 25/26の第37節 ブレントフォードとクリスタルパレスの試合が、5月17日23:00にGtechコミュニティ・スタジアムにて行われた。

ブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、ミケル・ダムスゴール（FW）、マティアス・イエンセン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクリスタルパレスは鎌田 大地（MF）、ヨルゲン・ラルセン（FW）、イエレミ・ピノ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。クリスタルパレスのイスマイラ・サール（FW）がPKを決めてクリスタルパレスが先制。

しかし、40分ブレントフォードが同点に追いつく。ダンゴ・ウアタッラ（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

45分、クリスタルパレスが選手交代を行う。イエレミ・ピノ（FW）からブレナン・ジョンソン（FW）に交代した。

52分クリスタルパレスが逆転。ダニエル・ムニョス（DF）のアシストからアダム・ウォートン（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

61分、クリスタルパレスは同時に2人を交代。マクサンス・ラクロワ（DF）、ヨルゲン・ラルセン（FW）に代わりクリス・リチャーズ（DF）、ジャンフィリップ・マテタ（FW）がピッチに入る。

63分、ブレントフォードは同時に2人を交代。マティアス・イエンセン（MF）、ビタリ・ヤネルト（MF）に代わりケビン・シャーデ（FW）、ジョーダン・ヘンダーソン（MF）がピッチに入る。

74分、クリスタルパレスが選手交代を行う。チャディ・リアド（DF）に代わりヘフェルソン・レルマ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

82分、ブレントフォードが選手交代を行う。クリストファー・アイエル（DF）からセップ・ファンデンベルフ（DF）に交代した。

後半終了間際の88分ブレントフォードのセップ・ファンデンベルフ（DF）のアシストからダンゴ・ウアタッラ（FW）がヘディングシュートを決めて2-2に追いつく。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-2で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、クリスタルパレスに所属する鎌田 大地（MF）はフル出場した。

2026-05-18 01:10:12 更新