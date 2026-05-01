プレミアリーグ 25/26の第37節 エバートンとサンダーランドの試合が、5月17日23:00にエバートン・スタジアムにて行われた。

エバートンはベト（FW）、イリマン・ヌジャイ（FW）、キアナン・デューズバリーホール（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンダーランドはブライアン・ブロビー（FW）、ニルソン・アングロ（FW）、エンゾ・ルフェー（MF）らが先発に名を連ねた。

23分、サンダーランドが選手交代を行う。オマル・アルデレーテ（DF）に代わりルーク・オニエン（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の43分に試合が動く。エバートンのマイケル・キーン（DF）のアシストからメルリン・レール（MF）がゴールを決めてエバートンが先制。

ここで前半が終了。1-0とエバートンがリードしてハーフタイムを迎えた。

59分サンダーランドが同点に追いつく。エンゾ・ルフェー（MF）のアシストからブライアン・ブロビー（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

60分、サンダーランドが選手交代を行う。トライ・ヒューム（DF）からチェムスディネ・タルビ（FW）に交代した。

73分、エバートンは同時に2人を交代。ティム・イロエグブナム（MF）、ベト（FW）に代わりタイリクエ・ジョージ（MF）、ティエルノ・バリー（FW）がピッチに入る。

77分、サンダーランドは同時に3人を交代。ニルソン・アングロ（FW）、ブライアン・ブロビー（FW）、ノア・サディキ（MF）に代わりクリス・リッグ（MF）、ウィルソン・イシドール（FW）、ムアマドゥ・ディアラ（MF）がピッチに入る。

81分サンダーランドが逆転。クリス・リッグ（MF）のアシストからエンゾ・ルフェー（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

88分、エバートンは同時に2人を交代。メルリン・レール（MF）、ジェイク・オブライエン（DF）に代わりドワイト・マクニール（MF）、シーマス・コールマン（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+1分サンダーランドに貴重な追加点が入る。ムアマドゥ・ディアラ（MF）のアシストからウィルソン・イシドール（FW）がゴールを決めて1-3。2点差に広げる。

ここで後半終了。1-3で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、サンダーランドが1-3で勝利した。

なお、エバートンは25分にティム・イロエグブナム（MF）、47分にジェイク・オブライエン（DF）、90+7分にジェームズ・ガーナー（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-18 01:10:16 更新