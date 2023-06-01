栃木県で女性が殺害され少年4人が逮捕された強盗殺人事件で、警察はきのう（17日）、新たに指示役とみられる20代の夫婦を逮捕しました。

今月14日、栃木県上三川町の住宅で富山英子さん（69）が20か所以上を刺されるなどして殺害され、警察は実行役のいずれも16歳の男子高校生4人を強盗殺人の疑いで逮捕しています。

そして、きのう未明、警察は羽田空港の第3ターミナルで指示役とみられる横浜市の竹前海斗容疑者（28）を逮捕しました。竹前容疑者はすでに出国手続きをしていて、海外に逃亡しようとしていたとみられています。

さらに、きのう正午ごろ、同じく指示役とみられる竹前美結容疑者（25）が横浜市内のビジネスホテルで身柄を確保され、その後、逮捕されました。

2人は夫婦で、事件当時、現場から離れた栃木県内の場所に一緒にいて実行役の少年に指示を出していたとみられています。

夫婦の近隣住人

「やんちゃそうな、柄の悪そうなイメージはあった」

警察は逮捕された少年4人と20代夫婦の関係性を調べるとともに、さらに上の立場の人物がいる可能性も視野に捜査しています。