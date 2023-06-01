プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「タケノコの濃厚クリームパスタ」 「新ゴボウと三つ葉のサラダ」 「冷やしトマト」 の全3品。
カフェで食べるような濃厚なクリームパスタです。さっぱりとしたサラダでバランスよく。

【主食】タケノコの濃厚クリームパスタ
生クリームと粉チーズで、コクのあるリッチなパスタにしました。

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調理時間：15分
カロリー：724Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

水煮タケノコ  80g
グリーンアスパラ  4本 ハム  4~5枚
ニンニク  (薄切り)1片分
スパゲティー  160g
  塩  20g
白ワイン  50ml
顆粒スープの素  小さじ1/2
生クリーム  100ml
粉チーズ  大さじ1
塩コショウ  少々
オリーブ油  適量

【下準備】

水煮タケノコは幅5mmのくし切りにする。グリーンアスパラは根元のかたい部分を切り落とし、かたい皮とハカマを取り除いて、長さを4〜5等分に切る。ハムは食べやすい大きさに切る。

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【作り方】

1. 鍋に分量外の湯2000mlを沸かし、塩を加え、スパゲティーをゆでる。表示の時間通りにゆで、水気をきる。

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2. スパゲティーをゆでている間に、フライパンにオリーブ油とニンニクを入れ、弱火にかける。香りがたったら水煮タケノコ、グリーンアスパラ、ハムを加えてサッと炒める。

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3. 白ワインと顆粒スープの素を加えてひと煮たちしたら、生クリームと粉チーズを加える。トロミがついたら塩コショウで味を調え、スパゲティーを加えてからめ、器に盛る。

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【副菜】新ゴボウと三つ葉のサラダ
やわらかく、アクの少ない新ゴボウをマヨネーズと合わせて。苦手な方でも食べやすいかも?!

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調理時間：10分
カロリー：89Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

新ゴボウ  1/2本 ミツバ  1/2束
＜ドレッシング＞
  マヨネーズ  大さじ1
  ポン酢しょうゆ  小さじ1

【下準備】

新ゴボウはタワシでこすりながら水洗いし、ささがきにして水に放ち、水気をきる。ミツバは根を切り落とし、長さ3cmに切る。

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【作り方】

1. 熱湯に分量外の酢を入れて新ゴボウをゆで、ザルに上げる。

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2. ボウルで＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。粗熱が取れた新ゴボウとミツバを加えて和え、器に盛る。

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【副菜】冷やしトマト
シンプルですが、少し甘めのドレッシングがトマトによく合う、立派な一品です。

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調理時間：5分
カロリー：97Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

トマト  2個
  玉ネギ  1/4個
  砂糖  小さじ1
  酢  大さじ1
  塩コショウ  少々
  サラダ油  大さじ1
  パセリ  (みじん切り)少々

【下準備】

トマトはヘタをくり抜き、横幅1cmにスライスする。玉ネギはみじん切りにし、＜ドレッシング＞の材料と混ぜ合わせる。

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トマトはよく冷やしておくとおいしいです。時間があれば、ドレッシングもしばらく冷蔵庫でなじませてください。

【作り方】

1. 器にトマトを盛り、＜ドレッシング＞をかける。

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