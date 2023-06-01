【今日の献立】2026年5月18日(月)「タケノコの濃厚クリームパスタ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「タケノコの濃厚クリームパスタ」 「新ゴボウと三つ葉のサラダ」 「冷やしトマト」 の全3品。
カフェで食べるような濃厚なクリームパスタです。さっぱりとしたサラダでバランスよく。
【主食】タケノコの濃厚クリームパスタ
生クリームと粉チーズで、コクのあるリッチなパスタにしました。
調理時間：15分
カロリー：724Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
グリーンアスパラ 4本 ハム 4~5枚
ニンニク (薄切り)1片分
スパゲティー 160g
塩 20g
白ワイン 50ml
顆粒スープの素 小さじ1/2
生クリーム 100ml
粉チーズ 大さじ1
塩コショウ 少々
オリーブ油 適量
2. スパゲティーをゆでている間に、フライパンにオリーブ油とニンニクを入れ、弱火にかける。香りがたったら水煮タケノコ、グリーンアスパラ、ハムを加えてサッと炒める。
3. 白ワインと顆粒スープの素を加えてひと煮たちしたら、生クリームと粉チーズを加える。トロミがついたら塩コショウで味を調え、スパゲティーを加えてからめ、器に盛る。
【副菜】新ゴボウと三つ葉のサラダ
やわらかく、アクの少ない新ゴボウをマヨネーズと合わせて。苦手な方でも食べやすいかも?!
調理時間：10分
カロリー：89Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
＜ドレッシング＞
マヨネーズ 大さじ1
ポン酢しょうゆ 小さじ1
2. ボウルで＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。粗熱が取れた新ゴボウとミツバを加えて和え、器に盛る。
【副菜】冷やしトマト
シンプルですが、少し甘めのドレッシングがトマトによく合う、立派な一品です。
調理時間：5分
カロリー：97Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
玉ネギ 1/4個
砂糖 小さじ1
酢 大さじ1
塩コショウ 少々
サラダ油 大さじ1
パセリ (みじん切り)少々
トマトはよく冷やしておくとおいしいです。時間があれば、ドレッシングもしばらく冷蔵庫でなじませてください。
カフェで食べるような濃厚なクリームパスタです。さっぱりとしたサラダでバランスよく。
【主食】タケノコの濃厚クリームパスタ
生クリームと粉チーズで、コクのあるリッチなパスタにしました。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：724Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）水煮タケノコ 80g
グリーンアスパラ 4本 ハム 4~5枚
ニンニク (薄切り)1片分
スパゲティー 160g
塩 20g
白ワイン 50ml
顆粒スープの素 小さじ1/2
生クリーム 100ml
粉チーズ 大さじ1
塩コショウ 少々
オリーブ油 適量
【下準備】水煮タケノコは幅5mmのくし切りにする。グリーンアスパラは根元のかたい部分を切り落とし、かたい皮とハカマを取り除いて、長さを4〜5等分に切る。ハムは食べやすい大きさに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に分量外の湯2000mlを沸かし、塩を加え、スパゲティーをゆでる。表示の時間通りにゆで、水気をきる。
©Eレシピ
2. スパゲティーをゆでている間に、フライパンにオリーブ油とニンニクを入れ、弱火にかける。香りがたったら水煮タケノコ、グリーンアスパラ、ハムを加えてサッと炒める。
©Eレシピ
3. 白ワインと顆粒スープの素を加えてひと煮たちしたら、生クリームと粉チーズを加える。トロミがついたら塩コショウで味を調え、スパゲティーを加えてからめ、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】新ゴボウと三つ葉のサラダ
やわらかく、アクの少ない新ゴボウをマヨネーズと合わせて。苦手な方でも食べやすいかも?!
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：89Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）新ゴボウ 1/2本 ミツバ 1/2束
＜ドレッシング＞
マヨネーズ 大さじ1
ポン酢しょうゆ 小さじ1
【下準備】新ゴボウはタワシでこすりながら水洗いし、ささがきにして水に放ち、水気をきる。ミツバは根を切り落とし、長さ3cmに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 熱湯に分量外の酢を入れて新ゴボウをゆで、ザルに上げる。
©Eレシピ
2. ボウルで＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。粗熱が取れた新ゴボウとミツバを加えて和え、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】冷やしトマト
シンプルですが、少し甘めのドレッシングがトマトによく合う、立派な一品です。
©Eレシピ
調理時間：5分
カロリー：97Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）トマト 2個
玉ネギ 1/4個
砂糖 小さじ1
酢 大さじ1
塩コショウ 少々
サラダ油 大さじ1
パセリ (みじん切り)少々
【下準備】トマトはヘタをくり抜き、横幅1cmにスライスする。玉ネギはみじん切りにし、＜ドレッシング＞の材料と混ぜ合わせる。
©Eレシピ
トマトはよく冷やしておくとおいしいです。時間があれば、ドレッシングもしばらく冷蔵庫でなじませてください。
【作り方】1. 器にトマトを盛り、＜ドレッシング＞をかける。
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