プレミアリーグ 25/26の第37節 ウルバーハンプトンとフラムの試合が、5月17日23:00にモリニュー・スタジアムにて行われた。

ウルバーハンプトンは黄 喜燦（FW）、マテウス・マネ（FW）、アダム・アームストロング（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフラムはロドリゴ・ムニス（FW）、アレックス・イウォビ（FW）、エミール・スミスロウ（MF）らが先発に名を連ねた。

25分に試合が動く。ウルバーハンプトンの黄 喜燦（FW）のアシストからマテウス・マネ（FW）がゴールを決めてウルバーハンプトンが先制。

しかし、45+4分フラムが同点に追いつく。アントニー・ロビンソン（DF）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。1-1で引き分けという結果になった。

なお、ウルバーハンプトンは90+4分にアンドレ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-18 01:00:13 更新