プロ・リーグ 25/26の昇格・降格プレーオフ決勝 ロンメルSKとデンデルの第1戦が、5月17日23:00にソブリン・スタディオンにて行われた。

ロンメルSKはラルフ・セーンチェンス（FW）、ルーカス・ショーフス（MF）、トム・レイナーズ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するデンデルはモハメド・ベルテ（MF）、ロマン・クベット（MF）、デズモンド・アカ（MF）らが先発に名を連ねた。

34分に試合が動く。デンデルのモハメド・ベルテ（MF）のアシストからデズモンド・アカ（MF）がゴールを決めてデンデルが先制。

ここで前半が終了。0-1とデンデルがリードしてハーフタイムを迎えた。

54分、ロンメルSKは同時に2人を交代。ジェーソン・ファンダイフェン（FW）、lautaro lopez（MF）に代わりザラーン・バンチャ（FW）、モハメド・サラ・エル・ブーカミ（FW）がピッチに入る。

55分ロンメルSKが同点に追いつく。ラルフ・セーンチェンス（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

61分、デンデルは同時に4人を交代。デズモンド・アカ（MF）、ロマン・クベット（MF）、ナイル・ムサセブタウイ（DF）、リュック・ドフジュロル（DF）に代わりノア・ムバンバ（MF）、ラグナー・オラットマングーン（MF）、アミン・ダーリ（FW）、De Kerf Bo（DF）がピッチに入る。

76分、デンデルが選手交代を行う。リュク・マライニセン（DF）からブルーニー・シンバ（FW）に交代した。

80分、ロンメルSKが選手交代を行う。jesper tolinsson（DF）からティモシー・エヨマ（DF）に交代した。

83分デンデルが逆転。アミン・ダーリ（FW）のアシストからモハメド・ベルテ（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

しかし、86分ロンメルSKのモハメド・サラ・エル・ブーカミ（FW）のアシストからラルフ・セーンチェンス（FW）がヘディングシュートを決めて2-2に追いつく。

さらに90+6分ロンメルSKが逆転。ザラーン・バンチャ（FW）がゴールを決めて3-2と逆転する。

ここで後半終了。3-2で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。ロンメルSKが3-2で勝利した。

なお、ロンメルSKは25分にlautaro lopez（MF）に、またデンデルは40分にリュック・ドフジュロル（DF）、45+1分にモハメド・ベルテ（MF）、90+5分にマルソニ・サンブ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-18 01:01:09 更新