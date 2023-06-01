96分に決勝弾！田中碧が先発のリーズが超劇的勝利！三笘薫を欠くブライトンは痛恨の勝点０
現地５月17日に開催されたプレミアリーグ第37節で、田中碧を擁する14位のリーズと三笘薫を怪我で欠く７位のブライトンが、前者のホームで対戦。リーグ戦７試合連続で出番なしの苦難を乗り越え、定位置を奪還した田中は、６試合連続で先発した。
互いにチャンスを作るも、中々ゴールが生まれず。０−０で折り返すと、47分に田中が左サイド深くからクロスを上げるが、得点には繋がらない。
リーズは60分に３枚替えを敢行。北中米W杯の日本代表メンバーに選ばれた田中は、このタイミングでベンチに下がる。
後半は欧州カップ戦の出場権を争うブライトンが押し込む時間が続くも、依然として１点が遠い。
このままタイムアップかと思われたが、90＋６分だった。リーズのエース、キャルバート＝ルーウィンが相手のバックパスをかっさらい、土壇場で決勝点を奪った。
１−０でタイムアップ。リーズが劇的勝利を挙げた一方、ブライトンにとっては非常に痛い敗戦となった。
24日の最終節でリーズはウェストハム、ブライトンはマンチェスター・ユナイテッドと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！
互いにチャンスを作るも、中々ゴールが生まれず。０−０で折り返すと、47分に田中が左サイド深くからクロスを上げるが、得点には繋がらない。
後半は欧州カップ戦の出場権を争うブライトンが押し込む時間が続くも、依然として１点が遠い。
このままタイムアップかと思われたが、90＋６分だった。リーズのエース、キャルバート＝ルーウィンが相手のバックパスをかっさらい、土壇場で決勝点を奪った。
１−０でタイムアップ。リーズが劇的勝利を挙げた一方、ブライトンにとっては非常に痛い敗戦となった。
24日の最終節でリーズはウェストハム、ブライトンはマンチェスター・ユナイテッドと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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